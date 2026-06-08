Detenido un conductor por circular a 120 km/hora en un tramo de 50 y otro por quedarse dormido borracho sobre el volante

Un joven de 29 años se enfrenta a consecuencias legales tras ser interceptado el pasado sábado en un control de velocidad en Zaragoza. Un radar móvil capturó al joven circulando a 120 km/h en una de las principales vías de acceso a la ciudad. Los hechos sucedieron el pasado sábado por carretera Castellón en sentido entrada a Zaragoza, que está limitada a 50km/h.

El pasado sábado a las 12:45 horas un radar de la Policía Local de Zaragoza detectó una infracción vial grave. El infractor fue detenido por un presunto delito contra la Seguridad Vial por superar ampliamente la velocidad máxima en la vía establecida por las autoridades.

Además de proceder a la Policía Local de Zaragoza a la detención del varón, se produjo la inmovilización el vehículo en el depósito municipal de la capital aragonesa.

Durante toda la jornada del fin de semana, las autoridades locales procedieron en total a la detención de doce personas por presuntos delitos contra la Seguridad Vial. Cinco de ellos, fueron requeridos para realizar la alcoholemia, cuatro arrojaron un resultado superior a la tasa permitida y uno circulaba bajo los efectos del alcohol.

Detenido en Zaragoza tras quedarse dormido al volante y dar positivo en alcohol

La detención más destacada fue la de un conductor que se había quedado dormido sobre el volante de su vehículo en la calle Escultor Salas. La intervención se produjo sobre las 4.00 horas, cuando agentes de la Unidad de Apoyo Operativo fueron requeridos por la Emisora Central de Operaciones para comprobar el estado de un conductor que circulaba de forma anómala por la zona.

Noticias relacionadas

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre dormido dentro del vehículo, apoyado sobre el volante, y apreciaron un fuerte olor a alcohol. Tras realizarle las correspondientes pruebas de alcoholemia, el conductor arrojó una tasa final de 0,89 miligramos por litro de aire espirado. Por estos hechos, los agentes procedieron a su detención, retiraron el vehículo al depósito municipal y pusieron lo ocurrido en conocimiento de la autoridad judicial