Herido grave un motorista tras salirse de la vía y volcar en la N-240 en Puente la Reina de Jaca

Un hombre de 51 años, vecino de la comarca de la Jacetania, ha resultado herido grave este lunes tras sufrir un accidente de tráfico con la motocicleta que conducía en la carretera N-240, en el término municipal de Puente la Reina de Jaca.

El siniestro se ha producido a las 14.15 horas, a la altura del punto kilométrico 307,400 de la N-240, que une Tarragona con San Sebastián, en sentido ascendente. Según la información facilitada a la Central Operativa de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón, el accidente ha consistido en una salida de vía por el margen derecho y posterior vuelco de la motocicleta sobre la calzada.

Como consecuencia del siniestro, el conductor ha resultado herido grave y ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios. Posteriormente, ha sido evacuado en una ambulancia medicalizada del 061 al hospital de Jaca.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, otra del Subsector de Tráfico de Huesca y una ambulancia del servicio de emergencias 061.

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El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.