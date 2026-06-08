Hospitalizadas dos personas afectadas por un incendio en la antigua estación de Calamocha

Un incendio en el entorno de la estación de Calamocha ha provocado al menos dos heridos. Este lunes por la tarde, en torno a las 18.15 horas, los responsables del 112 han recibido un aviso sobre un incendio en los alrededores de la antigua instalación ferroviaria turolense que afectaba a tres casas y una nave abandonadas, habitadas de forma irregular por varias personas.

En ese momento han intervenido para sofocar el fuego los Bomberos de la DPT y también se han desplazado a la zona varios efectivos de la Guardia Civil. A su llegada dos personas se encontraban ya en la calle que han sido trasladados a un centro sanitario. Los bomberos han realizado labores de extinción del incendio y ventilación que tenía lugar en una habitación de la tercera planta sin afectar a más viviendas.

Noticias relacionadas

Sobre las 18.40 horas se ha requerido una ambulancia y posteriormente se han desplazado a la zona los dos helicópteros del 112 de Zaragoza y Teruel para trasladar a las dos personas afectadas por inhalación de humos al hospital Miguel Servet, donde han sido ingresadas con pronóstico reservado. La actuación ha finalizado a las 19.45 aproximadamente.