SUCESOS
Hospitalizadas dos personas afectadas por un incendio en la antigua estación de Calamocha
Se está investigando el origen del fuego, originado en unos edificios abandonados en la zona cercana a las vías del tren
Un incendio en el entorno de la estación de Calamocha ha provocado al menos dos heridos. Este lunes por la tarde, en torno a las 18.15 horas, los responsables del 112 han recibido un aviso sobre un incendio en los alrededores de la antigua instalación ferroviaria turolense que afectaba a tres casas y una nave abandonadas, habitadas de forma irregular por varias personas.
En ese momento han intervenido para sofocar el fuego los Bomberos de la DPT y también se han desplazado a la zona varios efectivos de la Guardia Civil. A su llegada dos personas se encontraban ya en la calle que han sido trasladados a un centro sanitario. Los bomberos han realizado labores de extinción del incendio y ventilación que tenía lugar en una habitación de la tercera planta sin afectar a más viviendas.
Sobre las 18.40 horas se ha requerido una ambulancia y posteriormente se han desplazado a la zona los dos helicópteros del 112 de Zaragoza y Teruel para trasladar a las dos personas afectadas por inhalación de humos al hospital Miguel Servet, donde han sido ingresadas con pronóstico reservado. La actuación ha finalizado a las 19.45 aproximadamente.
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