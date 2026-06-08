Leire Díez pretendía acelerar tres líneas de transporte de energía de Forestalia con el Miteco y evitando a los ayuntamientos

Leire Díez, la exmilitante socialista en el centro de la presunta trama de corrupción en el entorno del PSOE que habría cobrado comisiones y presionado a jueces, fiscales y Guardia Civil en beneficio de su partido, habría intentado acelerar tres líneas de transporte de energía de Forestalia desde Aragón hacia otras comunidades autónomas. Esto se desprende de las "actas" de las reuniones que la propia Díez mantenía con otros miembros de la trama y en las que recogía los objetivos o intenciones a llevar a cabo. También, en un reciente informe de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, se vincula a la exmilitante socialista con otra operación del gigante aragonés de las renovables creado por Fernando Samper, que según la Benemérita habría pagado 200.000 euros al grupo Hirurok, compuesto por Díez, Santos Cerdán y Antxón Alonso, para asegurarse una ayuda de más de 17 millones de euros para Arapellet, filial de Forestalia.

El "acta" de la reunión del 17 de junio de 2021 recoge hasta 27 objetivos diferentes de Leire Díez, Antxon Alonso (Attón) y Vicente Cecilio Fernández Guerrero (Vct, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI) en los que pretendían influir para operar en sus intereses. El número 21 señala al gigante aragonés de las renovables, Forestalia, del que anotarían que "el objetivo es que el Miteco autorice las líneas de transporte (sin integrarlas aún en Red Eléctrica Española) de 400 kW hasta Euskadi, Cataluña y la Comunidad Valenciana". El informe de esa reunión analiza que si los permisos "se autorizan por parte del ministerio, no son necesarias las autorizaciones municipales".

Además del objetivo, claro en la explicación, los tres presentes en las reuniones recogen que "Vct prepara papel para Santos ". Se entiende que el expresidente de la SEPI redacataría algún infome o estudio para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, avanzase o estudiase más a fondo la operación.

Una reunión posterior, celebrada el 6 de julio de 2021 en la sede de Servinabar, la empresa en torno a la que gira toda la trama de Díez, Alonso y Cerdán, se puntualiza a mano: "Lunes 12: comida", junto al proyecto de Forestalia. Aquel 12 de julio de 2021, José Luis Ábalos dejaba la secretaría de Organización del PSOE, que ese mismo día asumiría Santos Cerdán de manera provisional, hasta su posterior ratificación en el 40 Congreso Federal de los socialistas, celebrado el 15 de octubre del mismo año. Entonces apenas se conocían informaciones relacionadas con las tramas que en la actualidad se juzgan, en el caso de Ábalos, o se investigan por la UCO, en el caso de Cerdán.