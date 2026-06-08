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Pillado de madrugada tirando motos en Zaragoza: hay 17 vehículos dañados

Dos agentes fuera de servicio observaron cómo el individuo tiraba dos motocicletas al suelo y alertaron a las patrullas, que localizaron otras quince dañadas en las calles próximas.

Las motos en el suelo tras ser tiradas por el detenido

Las motos en el suelo tras ser tiradas por el detenido / POLICÍA LOCAL

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El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Un hombre de 44 años, identificado como J.D.V., fue detenido en la madrugada del pasado sábado tras causar daños en al menos 17 motocicletas en el entorno de los barrios zaragozanos de Jesús y La Jota.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.00 horas en la zona de la calle Matilde Sangüesa, cuando dos agentes de la Policía Local de Zaragoza que se encontraban fuera de servicio observaron cómo el individuo tiraba al suelo dos motocicletas, provocando daños en ambas.

Tras presenciar lo ocurrido, los policías alertaron a la Unidad Central de Operaciones, que movilizó rápidamente a varias patrullas hasta el lugar. Una vez en la zona, los agentes comprobaron que en las calles próximas había otras 15 motocicletas con desperfectos similares, por lo que el número total de vehículos afectados ascendía al menos a 17.

Los actuantes recabaron los datos de las motocicletas dañadas y procedieron a la detención del hombre, dando cuenta de los hechos a la autoridad judicial.

Daños en plena madrugada

La intervención policial permitió localizar al presunto autor en el mismo entorno en el que se habían producido los daños. La rápida actuación de los dos agentes fuera de servicio fue clave para alertar a las patrullas y evitar que el número de vehículos afectados pudiera ser mayor.

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El suceso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona, al tratarse de una actuación que afectó a numerosas motocicletas estacionadas en la vía pública durante la madrugada.

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