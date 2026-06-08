El robo de un móvil acaba en una multitudinaria pelea entre jóvenes bajo el Puente de Hierro de Zaragoza

Agentes de la Policía Local de Zaragoza y de la Nacional se han tenido que personar esta noche en el barrio zaragozano del Arrabal al producirse una pelea multitudinaria junto al río Ebro, a la altura del Puente de Hierro. Se desconoce por el momento si ha habido heridos de consideración pero en el momento en el que han llegado había al menos una veintena de personas enzarzada en una violenta trifulca.

La voz de alarma la han dado los propios vecinos y testigos de la pelea que se ha registrado en este punto de la margen izquierda del Ebro, bajo el puente que conecta el Arrabal y La Jota con el barrio de Tenerías. Al parecer, según ha podido saber este diario, el origen de esta reyerta está en un presunto robo de un teléfono móvil que se había producido en otro punto del barrio. Eso desencadenó una violenta pelea a la que se fueron incorporando amigos de ambos bandos, que además se conocían entre sí.

En el momento en el que ha aparecido este despliegue policial en la zona se ha contenido la pelea entre estos dos grupos de jóvenes en este punto de la ribera del Ebro, una zona muy transitada habitualmente en la margen izquierda del Ebro. De hecho, en el momento en el que se inició la trifulca, algunos testigos presenciales también dieron aviso a la Policía de lo que estaba ocurriendo.

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Según ha podido confirmar este diario, no ha habido heridos de consideración que requirieran de atención médica o de un traslado al hospital, ni tampoco detenidos tras la intervención policial. Sí que se ha identificado a algunos de ellos por parte de los agentes, que han tomado los datos de varios participantes en la pelea, que empezó con el citado robo de un teléfono, en la calle de las Chimeneas, muy cerca de la antigua Azucarera del Rabal, entre dos grupos de jóvenes que empezaron a darse empujones y acabaron en una batalla campal bajo el puente de Hierro.