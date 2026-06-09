Detenida una joven en Zaragoza tras ser sorprendida con casi 80 gramos de hachís cuando circulaba en patinete

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado 6 de junio a una joven como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenirle cerca de 79 gramos de hachís.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado sábado en el barrio de las Delicias, cuando una patrulla policial que realizaba labores preventivas, observó a una mujer que circulaba en patinete eléctrico que, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra evasiva y aceleró con la intención de refugiarse en el portal de un inmueble de la calle Antonio Sangenis.

Los agentes consiguieron interceptarla antes de que accediera al edificio y, debido a su evidente estado de nerviosismo, procedieron a identificarla y a realizarle un cacheo preventivo. Durante la intervención, la propia joven entregó voluntariamente una pequeña porción de sustancia estupefaciente que ocultaba en la cintura.

Posteriormente, los policías localizaron otra pieza de sustancia vegeta, al parecer hachís de mucho más tamaño, escondida entre su ropa, arrojando un peso total cercano a los 79 gramos.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la joven como presunta responsable de un delito contra la salud pública, siendo trasladada a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

La detenida fue horas después puesta a disposición de la autoridad judicial, quedando en libertad con cargos tras ser oída en declaración, mientras que la droga intervenida al Área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno para su correspondiente análisis.