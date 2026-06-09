Santos Cerdán asumió la Secretaría de Organización del PSOE el mismo día que se reunió con Fernando Samper en Zaragoza

La vida política y personal de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, se mezclaba con la presunta trama corrupta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue investigando en la actualidad. Tanto que, según el último de los informes elaborado por este cuerpo de la Benemérita, Cerdán asumió la Secretaría de Organización, la tercera máxima autoridad de la formación y el responsable de la vida interna del partido habría sido elegido para ese cargo el mismo día en el que mantenía una de las dos reuniones que tuvo con Fernando Samper, fundador de Forestalia, en Zaragoza. Mientras, en Madrid, José Luis Ábalos dejaba el Ministerio de Transportes y anunciaba su renuncia como secretario de Organización del PSOE.

Para ese episodio hay que viajar hasta julio de 2021. Concretamente, hasta el lunes 12. Aquel día, según recoge la UCO gracias a las anotaciones de Leire Díez, exmilitante socialista que también vertebra la trama, Santos Cerdán habría tenido el segundo de los encuentros con el fundador del gigante aragonés de las renovables. Como la primera, que celebraron el 24 de mayo de 2021, la cita con Samper tuvo lugar en la casa del empresario zaragozano en la capital aragonesa.

En esa cita, según refleja la UCO en su informe, habrían participado el propio Cerdán, Leire Díez y Antxon Alonso, el empresario que colaboraba con ellos y era la tercera parte del grupo Hirurok, el germen del entramado con el que habrían cobrado comisiones y mordidas en la adjudicación de obras y proyectos de infraestructuras públicas. Según la Guardia Civil, la segunda de las reuniones en Zaragoza se habría centrado en la intervención en Arapellet SL, filial de Forestalia también dedicada a la generación de energía.

La UCO asegura que Fernando Samper habría pagado 200.000 euros a Cerdán, Díez y Alonso para que intervinieran, junto al exvicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y facilitaran la llegada de ayudas a Arapellet. Según la Guardia Civil, este presunto pago habría hecho que la empresa estatal hubiera dado una ayuda o crédito blando de 17,32 millones de euros a la filial de Forestalia. "Vicente (Fernández Guerrero) habría efectuado algún tipo de actividad ante Sepides que, aparentemente, podría haber propiciado que la empresa pública aprobara una inversión de 17,32 millones", resume la UCO. La Guardia Civil que "por este otorgamiento se había pactado previamente el pago de 200.000 euros a Hirurok". La UCO admite que a la fecha de elaboración del informe "se desconoce cuál habría sido su forma de abono".

José Luis Ábalos, el 12 de julio de 2021, cuando dejó el Ministerio de Transportes y anunció que dejaba la Secretaría de Organización del PSOE. / Europa Press / Isabel Infantes

A más de 300 kilómetros de distancia, en Madrid, se producía un cambio capital en el Gobierno de España y en el PSOE. José Luis Ábalos, a la postre también investigado en varias causas por haber participado en presuntas tramas de corrupción, completaba el traspaso de la cartera del Ministerio de Transportes. Le sustituiría Raquel Sánchez hasta noviembre de 2023, cuando se formó un nuevo Consejo de Ministros liderado por Pedro Sánchez al que se incorporó en este área Óscar Puente.

A la vez que se cerraba el acto ceremonial en Transportes, la remodelación también llegaba al PSOE. Ábalos renunciaba a la Secretaría de Organización y pasaba a ser un militante más en el organigrama socialista, después de haber sido una persona clave en la columna vertebral del partido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General.

En un comunicado de apenas cuatro párrafos, el PSOE reconocía que Ábalos había presentado su renuncia "en una carta dirigida tanto al Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, como a la Comisión Ejecutiva Federal". "En la misiva, Ábalos ha destacado la lealtad y el sentido del deber que durante cuatro intensos años ha venido realizando dentro del partido, y ha definido su marcha como una decisión madurada y necesaria desde el punto de vista personal y familiar", concretaban los socialistas.

En la carta, Ábalos reconocía que su función en Organización habían sido "el mayor honor político de su vida" y celebraba que se quedaba "un partido cohesionado en torno al liderazgo del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". "Ha querido además dejar claro que el PSOE es hoy un partido más fuerte y más consciente de su rol hegemónico en la izquierda y mucho más capaz de movilizar a la sociedad para seguir transformando nuestro país", afirmaban desde el PSOE.

La misma carta se cerraba con la confirmación del ascenso de Santos Cerdán: "A partir de este momento, Santos Cerdán León asumirá las competencias de la Secretaría de Organización". En octubre de 2021, tres meses después, el 40 Congreso Federal del PSOE ratificó a Cerdán en ese puesto de responsabilidad. En esa etapa, el político navarro coordinó la vida interna del PSOE junto a Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general del partido.