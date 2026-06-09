Tres detenidos por robar 300 kilos de cerezas en Ricla y atropellar al dueño de la finca

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres y una mujer por hurtar 300 kilogramos de cerezas en una explotación agrícola de Ricla (Zaragoza) y golpear con el coche cuando huían al propietario de la finca, que tuvo que recibir asistencia médica por una lesión en la rodilla.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado sábado cuando el propietario de la finca sorprendió a los tres sospechosos, de entre 53 y 61 años y nacionalidad rumana, recogiendo fruta en su terreno, tras lo que dos de ellos huyeron a pie por caminos aledaños, mientras el tercero se subió al vehículo con el que habían llegado y golpeó con el mismo al propietario en la rodilla durante su huida.

El propietario avisó a la Guardia Civil, que estableció un dispositivo de búsqueda con las descripciones físicas de los sospechosos y del vehículo aportadas por el y fueron localizados dos de los detenidos en la zona del polígono industrial de Ricla ese mismo día.

El conductor, por su parte, ha sido arrestado este martes en la localidad de La Almunia de Doña Godina y se le imputa, además del delito de hurto, otro de lesiones, ya que el propietario de la finca tuvo que recibir asistencia médica por el golpe que recibió en la rodilla, ha informado la Guardia Civil.

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En la inspección de la finca se recuperaron 100 kilogramos de cerezas en bolsas comerciales, junto a otras bolsas esparcidas por el terreno, y se verificó que más de una veintena de frutales presentaban daños en las ramas a consecuencia de la mala recogida.