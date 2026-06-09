Zaragoza, uno de los epicentros de la trama de Leire Díez según la UCO

Aragón se ha visto salpicado casi desde el primer momento por las presuntas tramas de corrupción que rodean al PSOE desde hace meses. Pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afina y considera que la capital, Zaragoza, habría sido uno de los centros de reuniones de Leire Díez, exmilitante socialista y cabecilla de esta trama que se investiga desde la Justicia y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El último informe de este cuerpo de la Guardia Civil recopila varias reuniones y citas en la capital aragonesa, que se habría convertido en una de las ciudades elegidas para avanzar en los objetivos de la trama.

Casi en una quincena de ocasiones aparece mencionada Zaragoza en este informe de la UCO, que incluye intercambios de mensajes entre algunos de los implicados y el estudio de los propios agentes. La Guardia Civil analiza un encuentro que habrían mantenido el empresario Javier Pérez Dolset, uno de los nexos de la trama, y Rafael Salvador, expolicía captado para presuntamente atacar a jueces, con la propia Leire Díez en Zaragoza. "Concretamente, este encuentro tuvo lugar el 10.07.2024 en la ciudad de Zaragoza", resume la UCO.

La Guardia Civil señala que un día antes, el 9 de julio, en el que hay una comunicación entre Díez y Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI. "Hoy Javier me ha pedido que me quede (se viene mañana conmigo a Zaragoza para que no vaya sola) y Adis no me ha dejado marcharme, pero me siento aún triste", se lee en el mensaje de Díez al presidente de la SEPI.

El mismo día, Díez habló con Covadonga San Pedro, trabajadora del PSOE, "para solicitarle la adquisición de dos billetes de tren, uno para ella y otro para Dolset". La propia Leire Díez le facilita los datos de los dos viajeros y "pocos minutos después", San Pedro "le confirmó que la petición ya había sido efectuada, estando previsto llegar a Zaragoza a las 19.00 horas y volver a las 21.45 horas".

"Coger las riendas de todo"

Un día después de la reunión, el 11 de julio, Díez informa brevemente a Fernández Guerrero sobre la reunión en Zaragoza. La Guardia Civil considera que "se desprende que Dolset efectivamente realizó con ella el desplazamiento a Zaragoza y estuvo presente en el encuentro celebrado ese día", gracias al mensaje en el que Díez explica el viaje: "Lo que son las cosas. Ayer, cuando íbamos a Zaragoza. Y le dije a Javier que desde ya cogíamos las riendas de todo lo que se puede hacer con lo que tenemos. Que una cosa es ayudar y otra es regalar. Me dijo que nunca me había visto tan contundente".

Tres días más tarde, Zaragoza vuelve a colarse en los mensajes de Díez. Esta vez, en referencia a Rafael Salvador, conocido como Torrente, con el que se habrían citado la exmilitante socialista y Dolset en la capital aragonesa. "como te fue con el amigo zaragozano?", pregunta Gaspar Zarrías, expresidente de la Junta de Andalucía implicado en la investigación desde la última entrada de la UCO en Ferraz. Responde Leire: "Nos va a dar documentación y ya ha accedido a dar entrevista cuando veamos todo lo que tiene. Cuesta un poco, pero está dispuesto a ayudar".

Con todo ello, la Guardia Civil cree que en la reunión de Zaragoza, de la que "se desconoce el contenido o la trascendencia de la reunión", sí creen que hay "tres aspectos que se consideran de interés". La UCO señala en este resumen a Pérez Dolset, que con palabras de Leire Díez señalan como "una de las personas que iría a tener participación en los hechos que en esos momentos se encontraban en estado incipiente".

En segundo lugar, también centrados en Pérez Dolset, los agentes de la UCO hablan de "la instrumentalización de la estructura del partido (PSOE) con el fin de sufragar y dar soporte a la actividad delictiva investigada". Consideran que "se evidencia" con las gestiones realizadas por Covadonga San Pedro, trabajadora del partido en la sede de Ferraz.

El último punto de este resumen señala a Gaspar Zarrías. La UCO cree que Leire Díez actuaba ofreciendo "dación de cuentas" de las actuaciones al político andaluz, "el cual es conocedor de la existencia de la reunión con Salvador y, con posterioridad a la misma, le pregunta sobre su resultado".

Una reunión con Samper en Zaragoza

El mismo informe de la Guardia Civil cita dos encuentros que habrían tenido lugar en la capital aragonesa en mayo y julio de 2021. La UCO considera que Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso se habrían reunido con Fernando Samper, fundador de Forestalia, en Zaragoza, en unas citas en las que también habría participado Santos Cerdán.

Según la Benemérita, a raíz de las investigaciones sobre el grupo Hirurok, que compondrían Díez, Cerdán y Alonso, habrían tenido lugar dos encuentros en el domicilio de Fernando Samper en la capital aragonesa, los días 24 de mayo y 12 de julio, ambos de 2021.

Los encuentros se habrían celebrado en el marco de la intervención de Fernández Guerrero en la Sepides para facilitar una ayuda de 17,32 millones de euros a Arapellet SL, filial de Forestalia. "Vicente habría efectuado algún tipo de actividad ante Sepides que, aparentemente, podría haber propiciado que la empresa pública aprobara una inversión de 17,32 millones", resume la UCO. La Guardia Civil que "por este otorgamiento se había pactado previamente el pago de 200.000 euros a Hirurok".

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La UCO admite que a la fecha de elaboración del informe "se desconoce cuál habría sido su forma de abono".