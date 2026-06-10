Eléctricas y silenciosas: así son las nuevas motos con las que la Guardia Civil patrulla en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El Destacamento de la Guardia Civil del Seprona de Ordesa presta servicio, desde el pasado mes de mayo, con dos motocicletas eléctricas todo terreno que le fueron adjudicadas para prestar servicio propio de la especialidad, dentro de la demarcación que le compete en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con dos motocicletas con motor eléctrico.

Estos vehículos eléctricos son ideales para este tipo de patrullas y zonas en servicio, por sus cualidades técnicas, tanto en rapidez como en accesibilidad a lugares remotos que son impenetrables a vehículos de cuatro ruedas, agilidad superior en terrenos estrechos, así como la no emisión de contaminantes en un espacio protegido y nula huella sonora, lo que hace que, no se perturbe la tranquilidad de la fauna, así como de las personas que visitan el parque ni de sus moradores.

El Seprona de la Guardia Civil se encarga de velar por el medio ambiente, la conservación y control de la naturaleza, el patrimonio histórico y la protección de los animales en todo el territorio español, por lo que el uso de este tipo de vehículos de motor eléctrico, con cero emisiones y un ahorro de costes operativos, frente a las motos de combustión, hace de un medio de locomoción idóneo que permite acercarse a la flora y fauna sin alterarla.