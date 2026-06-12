Cae en Huesca una banda especializada en el robo de viviendas: esta es la novedosa técnica que usaban

La Policía Nacional ha detenido a dos integrantes de un grupo organizado especializado en robos en viviendas y ha recuperado gran parte del botín sustraído en dos pisos de Huesca tras un operativo en el aeropuerto de El Prat de Barcelona cuando uno de los arrestados iba a regresar a Colombia, su país de origen, con joyas y relojes ocultos en el equipaje.

Según han informado la Policía Nacional, la investigación comenzó el pasado 5 de mayo tras dos robos en el barrio de Los Olivos de Huesca, donde los autores sustrajeron piezas de joyería y dinero en efectivo utilizando el método del impresioning, una técnica que permite abrir cerraduras sin forzarlas y que permite volver a cerrarlas posteriormente con llave. Los robos se realizaban en horario matinal, los autores llamaban al timbre de los edificios varias veces intercaladas en el tiempo y cuando se aseguraban de que no había personas en el interior accedían a la vivienda.

La única pista que tenían los agentes eran las imágenes del videoportero automático de un edificio, que captó a dos hombres, uno de 70 años y otro de mediana edad, llamando de forma insistente a varios portales sin tener relación con los vecinos del inmueble. Tal y como ha informado la Policía Nacional, se trataba de un grupo que utilizaba técnicas sofisticadas y el robo era muy perfeccionado, sin dejar huellas ni desordenar las viviendas en las que entraban a sustraer objetos.

El primer hilo de la investigación se consiguió tras analizar más de 7.000 matrículas de vehículos hasta localizar uno cuya propietaria carecía de permiso de conducir y estaba vinculada a ciudadanos colombianos con antecedentes por robos en viviendas con la misma técnica en varios puntos de España. Gracias a esta línea de investigación, los agentes pudieron identificar a uno de los sospechosos, cuyos rasgos coincidían con los del hombre captado por las cámaras del videoportero, y fue confirmado por especialistas de la Policía Científica, mientras que el segundo individuo resultó ser su padre, que había entrado recientemente en España como turista.

Devolución a las víctimas

Al conocer que el padre tenía previsto regresar a Colombia, agentes de la Brigada de Policía Judicial de Huesca y del aeropuerto de El Prat de Barcelona establecieron un dispositivo especial que culminó con la detención del padre e hijo en la terminal antes de embarcar. En el registro del equipaje, los policías localizaron 48 relojes, anillos, pendientes, móviles, pulseras, colgantes, tarjeta de crédito, dinero en efectivo y las gafas utilizadas por uno de los detenidos durante los robos en Huesca.

Además, llevaban los resguardos de venta en establecimientos de compraventa de oro, valorado en alrededor de 5.000 euros, que permitió a los agentes recuperar buena parte de la joyería sustraída en la capital altoaragonesa. El resto de las joyas estaban escondidas en el equipaje e, incluso, las más valiosas entre pliegues de su ropa para darles salida en su país de origen.

La Policía Nacional ha iniciado los procedimientos para el reconocimiento de los efectos intervenidos, algunos de los cuales ya han sido devueltos a las víctimas en Huesca, mientras que otras joyas figuran sus denuncias en robos cometidos en ciudades como Vigo, Zaragoza y Pontevedra. La investigación continúa abierta con tres personas identificadas de esta organización itinerante dedicada a robos con fuerza en viviendas y también para devolver los objetos a sus propietarios, recuperar el resto del botín vendido. Los detenidos se enfrentan a penas de entre dos y cuatro años de cárcel más el agravante de grupo organizado.