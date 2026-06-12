Cubierto de ceniza y con un mechero: la Guardia Civil detiene a un hombre tras incendiar una nave en Alfajarín

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años tras provocar un incendio cuando trataba de encender una hoguera en una nave industrial ubicada en Alfajarín (Zaragoza), en la que se almacenaba material de construcción, que quedó completamente calcinada a consecuencia de las llamas.

Los hechos ocurrieron pasadas las cinco de la madrugada de este miércoles cuando se recibió el aviso en la central de emergencias de la Guardia Civil por dicho incendio.

Los agentes localizaron en una calle próxima a la nave a un hombre con las características físicas facilitadas sobre la persona que había sido vista abandonando el lugar, cubierto de ceniza y que portaba un mechero.

El hombre comunicó a los agentes que accedió a la nave, encendió una hoguera y a consecuencia de ello comenzó el incendio, motivo por el que huyó de las instalaciones, ha informado la Guardia Civil.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza se hicieron cargo de la extinción del incendio en la nave agrícola, en la que se almacenaban materiales de construcción, maderas y se hallaba estacionado un tractor, cuyas instalaciones quedaron completamente calcinadas.

El hombre, de nacionalidad española y sin domicilio conocido, fue detenido por un supuesto delito de daños por incendio provocado y quedó a disposición judicial la tarde del 10 de junio.