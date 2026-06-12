Roban 16 ovejas en un pueblo de Zaragoza, huyen en un coche y acaban detenidos por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas presuntas autoras de un robo con violencia de ganado, ocurrido el 26 de mayo en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Épila, y otro delito de hurto de ganado cometido en el mismo lugar la noche del 4 de abril.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por el propietario de la explotación y un familiar suyo, tras la comisión de un robo de ovejas ocurrido la noche del 26 de mayo en su propiedad. Un hecho que sucedió sobre las 22.30 horas cuando tuvieron conocimiento de que varias personas podrían estar accediendo a su propiedad, por lo que se dirigieron hasta allí y observaron dos vehículos que pretendían abandonar el lugar.

En ese instante uno de los perjudicados cruzó su vehículo con la intención de evitar su huida, llegando a golpear el turismo con uno de los sospechosos. El perjudicado bajó de su vehículo y se aproximó a la ventanilla del conductor, recibiendo en ese instante un puñetazo en la cara que permitió a los autores huir rápidamente de la zona.

Desde el conocimiento de estos hechos, las unidades de investigación de la Guardia Civil se hicieron cargo de este suceso y tras las gestiones realizadas, lograron obtener la identidad de los presuntos autores de los hechos, los cuales habrían sustraído esa noche un total de 16 ovejas del interior de la paridera, agrediendo uno de ellos al denunciante para asegurarse la huida del lugar. La víctima recibió asistencia médica por el hematoma que presentaba en el pómulo a consecuencia del golpe recibido.

Una vez obtenidas los indicios que evidenciaban la presunta autoría de los sospechosos en estos hechos, durante la mañana del 10 de junio, la Guardia Civil procedió a su detención. Se trata de 4 hombres, nacionalidad rumana, de edades comprendidas entre los 20 y los 47 años, vecinos de Cosuenda y La Almunia de Doña Godina, a los que se les imputó un supuesto delito de robo con violencia.

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Además, la investigación permitió determinar que los detenidos habrían cometido un delito de hurto de ganado en la misma explotación ganadera la noche del 4 de abril, en el que sustrajeron otras 25 ovejas. Por tal motivo se les imputó, además, otro delito de hurto por dichos hechos.