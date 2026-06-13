Una advertencia para quienes visitan el Pirineo este verano: "Hay rescates en los que cuesta entender cómo han llegado allí"

La llegada del verano multiplica la presencia de visitantes en el Pirineo aragonés. Senderistas, barranquistas, escaladores y turistas llenan cada año montañas y valles atraídos por el buen tiempo y los paisajes de alta montaña. Sin embargo, para los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), de la Guardia Civil, esta época también supone un aumento de las intervenciones.

Baín Gutiérrez, teniente jefe del GREIM de Jaca, asegura que el pasado invierno estuvo marcado por una circunstancia poco habitual: el elevado número de accidentes relacionados con aludes. «Ha sido un invierno complicado, especialmente por el problema de los aludes. No es normal que haya tantas intervenciones por este tipo de accidentes», explica.

Aunque la temporada estival ya ha comenzado, advierte de que las condiciones en alta montaña todavía son propias de finales del invierno en algunos puntos. La abundancia de nieve acumulada hace que aún sea necesario utilizar material específico en determinadas rutas. «Todavía hay mucha nieve en altura y, dependiendo de la zona, sigue siendo necesario llevar piolet, crampones y el material adecuado», señala.

La importante acumulación de nieve también tiene consecuencias durante la primavera y el verano. El deshielo incrementa el caudal de barrancos y ríos, una circunstancia que puede convertir una actividad aparentemente sencilla en una situación de riesgo.

El responsable del GREIM insiste en que no todos los barrancos son iguales y que resulta imprescindible informarse antes de iniciar cualquier recorrido. «Hay que analizar cómo está cada barranco y cómo ha evolucionado en los días anteriores. No todos se comportan igual porque dependen de dónde recogen el agua», explica.

Además, recuerda que el agua puede modificar el terreno y arrastrar elementos como troncos o piedras, generando peligros que no estaban presentes anteriormente.

Más visitantes, más rescates

Aunque no facilita cifras concretas, el teniente reconoce que la tendencia general a lo largo de los años muestra un incremento de las intervenciones. «La curva histórica siempre ha ido en aumento, con algunas excepciones puntuales», afirma.

A su juicio, el principal motivo es sencillo: cada vez más personas visitan la montaña. «Hay muchos turistas y muchos montañeros. En verano puede haber miles de personas haciendo actividades al mismo tiempo. Al final es una cuestión estadística: cuantos más usuarios hay, más posibilidades existen de que se produzcan incidentes».

Sin embargo, rechaza la idea de que exista un perfil concreto de persona que necesite ser rescatada: «Hemos intervenido con niños y con personas muy mayores. No hay un perfil determinado».

Uno de los mensajes que más repite el responsable del GREIM es que la montaña no tiene puntos negros donde se concentren necesariamente los accidentes. «Un accidente puede ocurrir prácticamente en cualquier sitio», asegura.

Baín Gutiérrez, teniente jefe del GREIM de Jaca. / Guardia Civil de Huesca

Aunque las zonas más visitadas registran más incidencias en términos absolutos, también reciben un número mucho mayor de visitantes. Por eso considera un error pensar que determinadas rutas están exentas de riesgo únicamente porque sean populares o muy transitadas.

A los factores propios del terreno se suman los errores humanos: un despiste, una mala planificación, una equivocación en el itinerario o una valoración incorrecta de las propias capacidades.

El teniente reconoce que cada vez existe más información y más cultura de prevención, pero considera que todavía se siguen cometiendo errores evitables. «Nos encontramos personas en lugares donde te preguntas cómo han podido llegar hasta allí sin el material adecuado o sin la preparación necesaria», termina.