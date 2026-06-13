Los cuatro consejos esenciales para disfrutar de la montaña con seguridad este verano

De cara a la temporada estival, Baín Gutiérrez, teniente jefe del GREIM de Jaca, insiste en cuatro recomendaciones básicas para todos aquellos que puedan acudir a la montaña. La primera es planificar adecuadamente la actividad, estudiando el itinerario, la previsión meteorológica, el material necesario y la propia preparación física y técnica. La segunda, evitar acudir en solitario. La tercera, no sobreestimar las capacidades personales. Y la cuarta, pedir ayuda cuanto antes cuando surja un problema, llamando al 112 o al 062.

«Si tuviera que resumirlo en una sola palabra, sería prudencia», afirma el teniente, quien considera que el exceso de confianza sigue siendo uno de los principales factores de riesgo. «No hay que sobreestimar las propias capacidades», recalca.

También advierte de la influencia que ejercen las redes sociales sobre determinados enclaves naturales. «Las redes sociales tienen una influencia enorme. Hay sitios que se ponen de moda y eso hace que mucha gente quiera ir», señala. Aunque reconoce que esta exposición favorece el desarrollo turístico de las zonas de montaña, alerta de que algunas personas se adentran en actividades para las que no cuentan con la experiencia suficiente.

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Tras casi dos décadas dedicadas al rescate en montaña, el teniente admite que algunas intervenciones permanecen imborrables en la memoria de los especialistas. «Los rescates más dramáticos son los que más recuerdas», explica. Entre ellos cita accidentes mortales, actuaciones con menores implicados y operativos especialmente complejos relacionados con aludes o rescates espeleológicos.