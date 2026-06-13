Desmantelada una red de empadronamientos ilegales para inmigrantes por 400 euros en el Cinca Medio

Agentes de la Guardia Civil de Huesca han detenido a dos personas e investigado a otras tres por favorecer la inmigración irregular en la comarca del Cinca Medio, donde realizaron 105 empadronamientos ilegales por los que cobraban hasta 400 euros.

El pasado febrero se tuvo conocimiento en el Puesto de la Guardia Civil de Estadilla de un aumento desmesurado de empadronamientos de extranjeros inmigrantes, la gran mayoría en situación irregular, en dos viviendas de una localidad del Cinca Medio.

En el transcurso de la operación denomimada Rafon, los agentes comprobaron que uno de los domicilios, en el que se habían empadronado hasta 57 personas, no reunía las condiciones de habitabilidad ni salubridad mínima ya que no tenía tejado, las puertas y ventanas estaban tapiadas y carecía de suministros básicos de agua y luz.

Averiguaron además que los extranjeros en situación irregular que acudían a la localidad para empadronarse no volvían a ser vistos en la misma una vez conseguido dicho trámite municipal.

Según ha informado la Guardia Civil, dentro de las averiguaciones se pudo identificar al posible grupo criminal en el que sus miembros actuaban con diferentes roles: unos eran los llamados conductores y/o facilitadores, que se encargaban de transportar a los inmigrantes desde distintos puntos de la geografía española para ser empadronados en esta localidad a cambio de una cuantía económica de entre 150 y 400 euros.

Estas cantidades eran abonadas al líder del grupo, que era quien materializaba estos empadronamientos en el consistorio municipal iniciando los trámites administrativos.

En total fueron 105 las personas extranjeras en situación irregular perjudicadas, según la Guardia Civil, que apunta que fue "fundamental" la colaboración de las instituciones locales en la investigación.

El pasado 2 de junio fueron detenidos dos varones e investigados otros tres, vecinos de la comarca del Cinca Medio y Lérida de entre 29 y 73 años, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.

Las diligencias junto con los detenidos fueron entregadas al Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Monzón. Los detenidos quedaron en libertad con cargos y los investigados con la obligación de presentarse cuando la autoridad judicial lo requiera.

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