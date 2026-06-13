La Guardia Civil comienza la reconversión de la 'vieja' Comandancia de Zaragoza en viviendas para sus agentes

La Guardia Civil empieza a dar pasos para la reconversión de la 'vieja' Comandancia de Zaragoza, el acuartelamiento El Carmen, en viviendas para sus agentes de la capital aragonesa. El Instituto Armado ha sacado esta semana a licitación la reforma de una de sus plantas, que se convertirá en los próximos meses en un piso de unos 140 metros cuadrados útiles con varias habitaciones y baños.

La intención del Instituto Armado con esta refomra es "acondicionar como vivienda" el pabellón 7J2 con "una intervención que permita dotar al inmueble de las condiciones necesarias de confort, funcionalidad y habitabilidad requeridas para su nuevo uso residencial". Según el contrato, la actuación que desea llevar a cabo la Guardia Civil incluye "una demolición mínima de tabiquería, reorganizando los espacios interiores para adaptar la distribución a las necesidades propias de una vivienda".

La intervención incluirá "la sustitución de la carpintería interior, la renovación de los alicatados y la sustitución de los pavimentos de toda la vivienda". La empresa que emprenda la reforma intervendrá también en la fontanería, el saneamiento, la electricidad y la calefacción para "garantizar su correcto funcionamiento conforme a la normativa vigente". "Finalmente, se procederá a la sustitución de los falsos techos existentes y al pintado completo de la vivienda", precisa el contrato.

El futuro piso para los agentes incluirá cuatro habitaciones, dos con baño incorporado, un salón y otro baño. También tendrá cocina, un almacen "como despensa o trastero" y un pequeño armario. En total, la vivienda tendrá 171,90 metros cuadrados, de los cuales serán útiles 139,04 metros cuadrados.

"El estado general de conservación de los acabados interiores presenta un aspecto antiguo y deteriorado, apreciándose desgaste tanto en los revestimientos de pavimentos como en los paramentos verticales y carpintería", reconoce la Guardia Civil sobre la zona a reformar, aunque destaca que las instalaciones en general están en "un estado acorde a la antigüedad del inmueble". Por ello, considera "necesaria" la renovación y una "adaptación" al futuro uso que tendrá como espacio residencial. El objetivo con esa reforma pasa por "optimizar la relación entre las distintas estancias" y "aprovechar" la superficie útil. Tres de los cuatro dormitorios se orientarán a César Augusto, por lo que se favorecereá "las condiciones de iluminación natural y la calidad espacial".

La Guardia Civil precisa que los plazos de ejecución de la reforma son de cuatro meses desde que se adjudique a la empresa que se haga con el contrato. La Benemérita precisa en las condiciones del pliego que "en todo caso, la finalización debe ser antes del 1 de diciembre de 2026".

La reforma, según consta en el contrato que ha sacado a concurso la Benemérita, tendrá un coste de 57.618,40 euros (sin impuestos incluidos). El documento recoge todos los trabajos que deberá realizar la empresa que gane el concurso, así como el mobiliario que deberá incluir para dejar la nueva vivienda perfectamente habitable para los futuros inquilinos. La medida, según adelantó hace un año el exjefe de la VIII Zona de la Guardia Civil en Aragón, el general Francisco Javier Almiñana, se lleva a cabo para paliar la falta de vivienda para agentes en la capital aragonesa: "Está previsto reorganizarlo también porque conforme han ido quedando viviendas vacías se han ido poniendo despachos. Entonces, estos despachos que se van a ir ahora a Valdespartera van a volver a ser viviendas con lo que ganaremos en pisos para los guardias civiles.