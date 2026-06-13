Un okupa acaba en el hospital tras una pelea en la calle Obispo Tajón de Zaragoza
Un herido es trasladado en ambulancia tras una pelea en un local ocupado de la calle Obispo Tajón, investigada por la Policía Nacional
Una persona ha resultado herida este sábado por la mañana en una pelea ocurrida en un local ocupado de la calle Obispo Tajón, en Zaragoza. Según las primeras informaciones, en la reyerta se habrían visto implicadas varias personas.
Uno de los participantes en el incidente ha tenido que ser trasladado en ambulancia tras sufrir una herida sangrante causada presuntamente por un objeto contundente, que podría ser un martillo.
Otro de los implicados ha permanecido en el interior del local hasta que han llegado los servicios de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las causas que originaron la pelea.
Al parecer, podrían estar implicados otras dos o tres personas más, quienes han huido del escenario de la pelea.
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