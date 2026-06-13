Una persona ha resultado herida este sábado por la mañana en una pelea ocurrida en un local ocupado de la calle Obispo Tajón, en Zaragoza. Según las primeras informaciones, en la reyerta se habrían visto implicadas varias personas.

Uno de los participantes en el incidente ha tenido que ser trasladado en ambulancia tras sufrir una herida sangrante causada presuntamente por un objeto contundente, que podría ser un martillo.

En imágenes | Un okupa acaba en el hospital tras una pelea en la calle Obispo Tajón de Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Otro de los implicados ha permanecido en el interior del local hasta que han llegado los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las causas que originaron la pelea.

Noticias relacionadas

Al parecer, podrían estar implicados otras dos o tres personas más, quienes han huido del escenario de la pelea.