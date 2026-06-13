Doble incendio en la calle Santander del barrio Delicias: del humo de una alcantarilla a un ascensor averiado
Los Bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio en un sótano del barrio Delicias, que podría deberse a un fallo en un transformador
Los Bomberos de Zaragoza trabajar en la extinción de un incendio en un sótano del barrio Delicias de Zaragoza. Poco antes de las 18.00 han recibido el aviso de que estaba saliendo humo denso desde una alcantarilla de la calle Santander, esquina con la calle Ávila. Por ahora se desconocen las causas pero todo apunta a que podría deberse a un fallo en un transformador.
Los vecinos del edificio afectado por ahora no tienen suministro eléctrico y alguno ha informado a los bomberos de los problemas que está causando en algunas viviendas el humo denso.
Casualidades, los bomberos han recibido un segundo aviso de un incendio en un edificio de la calle Santander, en el númreo 25, que se ha saldado sin problemas. Al parecer, la avería de un ascensor podría haber sido el motivo.
La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.
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