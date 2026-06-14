Fracturas, esguinces y luxaciones: esta es la factura del intenso fin de semana de rescates en el Pirineo aragonés

El Pirineo aragonés ha vivido un fin de semana intenso en materia de rescates, con ocho intervenciones de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil entre sábado y domingo. Las actuaciones se han saldado con una decena de personas auxiliadas. Entre las lesiones registradas figuran una fractura de muñeca, dos esguinces de rodilla, dos esguinces de tobillo, dos luxaciones de hombro y tobillo, una luxación en un dedo de la mano, varios casos de policontusiones y un montañero enriscado por agotamiento. A estos rescates se suman los cinco realizados a lo largo del resto de la semana.

La primera intervención de este domingo 14 de junio tuvo lugar a las 10.30 horas, cuando una senderista de 65 años y vecina de Zaragoza sufrió una luxación en un dedo de la mano tras tropezar mientras recorría el camino entre Panticosa y Lanuza. Efectivos del GREIM de Panticosa la evacuaron hasta el centro sanitario de Escarrilla.

Media hora después, a las 11.00 horas, una barranquista de 49 años, vecina de Algemesí (Valencia), resultó herida en el barranco Forronías, en Panticosa, al sufrir una caída vertical que le provocó una luxación de tobillo. Fue rescatada por el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061, siendo trasladada al Hospital San Jorge de Huesca.

La tercera actuación del día se registró a las 16.55 horas en el pico La Tuca de Culebras, en Benasque, donde un montañero quedó enriscado debido al agotamiento y no podía continuar la marcha. El GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca participaron en el rescate.

La jornada del sábado 13 de junio ha dejado cinco intervenciones. La primera se produjo a las 11.55 horas en el sendero circular de las Fajas de Mascún, en Bierge, donde una senderista de 54 años sufrió una fractura de muñeca tras una caída. Tanto ella como su acompañante fueron evacuados por el GREIM de Huesca.

A las 13.30 horas, dos montañeros madrileños fueron auxiliados en la cresta Salenques-Tempestades, en Benasque, después de que el hombre, de 53 años, sufriera un esguince de rodilla tras un tropiezo. Ambos fueron trasladados hasta su vehículo.

Posteriormente, a las 15.00 horas, un senderista zaragozano de 60 años sufrió un esguince de tobillo cuando ascendía hacia el refugio de Respomuso, en Sallent de Gállego. Tras ser evacuado en helicóptero, fue trasladado al Hospital de Jaca.

Cinco minutos después se activó otro operativo en el Ibón de Iserías, en Canfranc, donde un senderista de 59 años, vecino de Ordizia (Guipúzcoa), sufrió una luxación de hombro al caer a distinto nivel. Fue trasladado también al Hospital de Jaca.

La última actuación del sábado tuvo lugar a las 15.20 horas en el descenso del Paso de los Sarrios hacia la Brecha de Rolando, en Fanlo. Un montañero madrileño de 46 años sufrió policontusiones tras una caída y fue evacuado hasta el refugio de Bujaruelo, desde donde continuó por sus propios medios.

Cinco rescartes más

Durante la semana también se han registrado otros cinco rescates. El viernes, un senderista belga de 47 años sufrió una fractura de tobillo en el GR-11 de Bujaruelo, en Torla, y fue trasladado al Hospital de Barbastro. Ese mismo día, un montañero de 53 años, vecino de Castellar del Vallès (Barcelona), sufrió policontusiones tras deslizarse en una pendiente del corredor suroeste de los Infiernos, en Panticosa, siendo evacuado al Hospital San Jorge de Huesca.

Asimismo, dos senderistas madrileños fueron auxiliados cerca del refugio de Bachimaña, también en Panticosa, después de que el hombre, de 53 años, sufriera un esguince de rodilla.

El jueves 11 de junio, un joven montañero francés de 16 años tuvo que ser rescatado en la Brecha de Rolando, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, tras sufrir cortes en una pierna a consecuencia de una caída.

A estas actuaciones se suma la realizada el lunes 8 de junio en el descenso del Posets, en el término municipal de Eriste, donde un montañero murciano de 47 años se clavó un crampón en el gemelo tras tropezar. Fue evacuado hasta Benasque para recibir asistencia médica.