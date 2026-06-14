Herido grave un motorista de 76 años tras caer con su sidecar por un terraplén en Huesca
El hombre, de nacionalidad francesa, se encuentra hospitalizado en Zaragoza tras la caída de unos cuatro metros de altura
Un hombre de 76 años y nacionalidad francesa se encuentra hospitalizado en el Hospital Clínico de Zaragoza tras resultar herido de gravedad este sábado en un accidente de tráfico en el que perdió el control de su moto con sidecar y cayó unos cuatro metros de altura por un terraplén en la carretera HU-V-6441 (A-139 - Troncedo), sentido descendente y término municipal de La Fueva (Huesca), según ha informado este domingo la Guardia Civil.
El motorista herido viajaba dentro de un grupo de diez sidecars cuando, sobre las 13.55 horas y por causas que se investigan, se salió de la calzada por el margen izquierdo y cayó por un desnivel de unos cuatro metros.
Como resultado del suceso, el conductor del sidecar resultó herido grave. En la evacuación fue necesaria la colaboración de todos los sanitarios, como de los agentes intervinientes y acompañantes del grupo del herido. Posteriormente, fue trasladado en el helicóptero medicalizado de emergencias del 112.
En la evacuación participaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Aínsa, el Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, facultativos sanitarios de La Foradada y de Graus, un helicóptero medicalizado de emergencias del 112 que trasladó luego al herido hasta Zaragoza y los propios compañeros de expedición del accidentado.
El Equipo de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.
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