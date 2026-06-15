AISLAMIENTO PREVENTIVO
Confinadas más de 500 personas en Épila tras una fuga de gas
Las obras de la calle Arrabal han provocado la rotura de una tubería. Se ha realizado un aislamiento preventivo que ya se ha levantado
Una fuga de gas producida tras la rotura de una tubería durante las obras de renovación en el término municipal de Épila, en la provincia de Zaragoza, ha obligado a confinar de forma preventiva a 530 personas del centro educativo de la localidad, así como a los residentes de 18 viviendas del entorno. El confinamiento ya se ha levantado.
Según han indicado desde el 112 Aragón, las obras que se están llevando a cabo en la calle Arrabal -Camino de la Estación- han provocado la rotura de una tubería y la posterior fuga de gas.
El Centro de Emergencias 112 Aragón ha recibido el aviso sobre las 9.06 horas y se ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la DPZ, Ayuntamiento de Épila, Policía Local y técnicos de la compañía suministradora de gas.
Como medida preventiva, se ha procedido al confinamiento del centro educativo de la localidad, con unas 530 personas en su interior, así como 18 viviendas situadas en las inmediaciones del incidente.
A las 10.10 horas, los bomberos han efectuado el corte del suministro de gas, quedando controlada la situación. Asimismo, a las 10.20 horas se ha levantado el confinamiento preventivo de las personas afectadas. El incidente se ha resuelto sin que se hayan registrado daños personales.
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