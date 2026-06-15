Tres hombres niegan el tráfico de drogas con un vecino de Las Delicias que tenía tres kilos de hachís

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha juzgado este lunes a cuatro hombres, un dominicano, un magrebí y dos españoles, por su presunta participación en la venta de sustancias estupefacientes en la capital aragonesa. A uno de ellos, a Kamel A. A., la Policía sí que le intervino tres kilos de hachís además de pequeñas dosis de cocaína y de heroína, pero a los otros tres acusados, R. V. N., W. S. T. y J. T. E, no se les intervino nada de valor. De hecho, estos tres varones se han declarado inocentes en el juicio celebrado este lunes, una vista en la que los abogados defensores han sometido a los investigadores a un intenso interrogatorio con la intención de convencer a la Sala de que ni R. V. N. ni W. S. T. ni J. T. E. tenían nada que ver con el tráfico de drogas que practicaba Kamel A. A.

Porque en su domicilio de la calle Alcalá de Selva, en el barrio de Las Delicias, el Grupo de Estupefacientes sí que encontró abundante cantidad de droga, aunque Kamel A. A., defendido por el abogado Alejandro Sarasa, no ha querido aclarar nada de lo sucedido porque se ha acogido a su derecho a no declarar. Sí que lo han hecho sus compañeros de banquillo, asistidos de los abogados Alejandro Giménez Planas, Isabel Echeverría y Olga Oseira, para negar cualquier vinculación.

Grupo de Estupefacientes

Lo han hecho en último lugar una vez que al principio del plenario han comparecido los agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes para dar cuenta de la investigación, la cual se inició en el mes de abril de 2023 contra W. S. T. "Teníamos la hipótesis de que la droga venía de Barcelona y después de verano detectamos que hacía viajes relámpagos, una actividad propia del tráfico de drogas", ha afirmado el instructor de las diligencias, a quien ha cuestionado el abogado de este individuo por considerar que sus apreciaciones nada tienen que ver con la venta de estupefacientes. "¿Se va a remitir en todo lo que le pregunte al atestado? (...) No hay más preguntas porque se está remitiendo constantemente al atestado", ha lamentado otro de los letrados.

En cualquier caso, el ministerio fiscal sostiene en su escrito de acusación que W. S. T. era el responsable de "un grupo criminal" dedicado al tráfico de drogas, para el cual contaba con una red de "colaboradores", precisamente, los otros tres acusados. "Trabajan para él en el ílicito penal investigado, realizando labores de venta, transporte y ocultación de la sustancia estupefaciente. Regentaba un colmado en la avenida Madrid que utilizaba como lugar de encuentro de citas con los miembros de la organización", expone el escrito.

Por todo ello, la Fiscalía pide cinco años y seis meses de cárcel para Kamel A. A.; cuatro años de prisión para W. S. T.; tres años y seis meses para R. V. N., y dos años de prisión para J. T. E. Para todos ellos solicita también otro año de cárcel por un delito de pertenencia a organización criminal. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.