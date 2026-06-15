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Un vecino de La Almunia de Doña Godina amenaza con un hacha a las trabajadoras de un supermercado

La Policía Local ha detenido a un hombre de 50 años que tenía prohibida la entrada al establecimiento

Imagen del hacha con la que el detenido ha amenazado de muerte a varias trabajadoras de un comercio de La Almunia de Doña Godina.

Imagen del hacha con la que el detenido ha amenazado de muerte a varias trabajadoras de un comercio de La Almunia de Doña Godina. / SERVICIO ESPECIAL

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A. T. B.

Zaragoza

Varias trabajadoras de un supermercado de La Almunia de Doña Godina han sufrido este lunes la visita de un vecino de este mismo municipio zaragozano que tiene prohibida la entrada al establecimiento comercial. Y no ha accedido allí para apaciguar los ánimos. Lo ha hecho armado con un hacha con la que ha amenazado de muerte a las empleadas, lo que ha llevado a la Policía Local a detenerle por un delito de amenazas. Afortunadamente, no ha resultado herida ninguna de las trabajadoras.

Son unos hechos que han tenido lugar en torno a las 10.00 horas de este lunes, 15 de junio, en el Día de la avenida Ramón y Cajal (10). Al supermercado ha accedido este individuo armado con un hacha a la que no había quitado ni la pegatina del precio, lo que hace pensar que la ha comprado esta misma mañana o en los últimos días. Ha sido un arma que ha esgrimido contra las empleadas del comercio, a quienes ha amenazado de muerte en reiteradas ocasiones hasta que ha personado una patrulla de la Policía Local en el lugar de los hechos.

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La Policía Local entrega al detenido a la Guardia Civil, este lunes por la mañana. / SERVICIO ESPECIAL

Los agentes han tenido que reducir a este individuo, ya que se ha resistido a ser detenido. Y, al identificarle, han comprobado que sobre él pesa una prohibición de acceso al supermercado. Se trata de un varón rumano de 50 años que ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil, donde se instruye el atestado que se entregará en una de las dos Plazas de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina. En el cuartel del Instituto Armado también se ha entregado el hacha que se ha empleado en este violento episodio.

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