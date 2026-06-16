Agresiones, robos y amenazas con tijeras: el joven de 25 años que ha sido detenidos dos veces en un mismo día y con solo dos horas de diferencia

Un joven de 25 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Huesca por agredir a un hombre en una terraza de un bar de la plaza Lérida y horas después ha vuelto a ser arrestado tras, presuntamente, cometer un hurto, un robo con violencia y varias amenazas con unas tijeras.

Según ha informado la Policía Nacional, la agresión ocurrió a las 18.30 horas del domingo, cuando la víctima se encontraba con amigos y sus hijos menores en la terraza de un bar de la plaza Lérida de Huesca, momento en el que el agresor se acercó ofreciendo la venta de una bicicleta, cuya procedencia fue cuestionada por la víctima.

Al preguntárselo, el joven extrajo el sillín de la bicicleta y le agredió en la cabeza con la tija causándole lesiones que obligaron su traslado a un centro hospitalario.

Tras abandonar el lugar, varios testigos facilitaron a los agentes la descripción del agresor, que fue identificado al ser conocido por actuaciones anteriores y fue localizado poco después en un bar cercano en estado de gran agresividad, donde los policías intervinieron la bicicleta y la tija utilizada en la agresión antes de detenerlo por presuntos delitos de lesiones y amenazas graves.

El detenido fue puesto a disposición judicial el lunes y quedó en libertad con cargos, pero ese mismo día volvió a protagonizar incidentes delictivos, por lo que fue detenido de nuevo.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el joven acudió a un establecimiento hostelero donde había sustraído al descuido el día anterior la caja de propinas y amenazó con unas tijeras al propietario para que no denunciara los hechos, llegando a intimidar también a varios viandantes de la calle.

Los agentes lograron detenerlo de nuevo, intervinieron las tijeras y comprobaron que además portaba prendas de vestir y perfumes supuestamente sustraídos de una tienda de cosméticos y de otro comercio de venta de ropa deportiva, donde había empujado violentamente a una empleada para huir en uno de los robos.

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Tras esta segunda puesta a disposición judicial, el joven ha quedado nuevamente en libertad, pero con una orden de alejamiento de la ciudad de Huesca.