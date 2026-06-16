Atracan a punta de navaja un Panishop en Zaragoza

Un atraco a punta de navaja en un comercio de la avenida Juan Pablo II. La Policía está investigando el robo que hace unos días sufrió una tienda de la cadena Panishop, donde irrumpió armado un varón de raza negra que se llevó la caja registradora. Pero, tras hacerse con el botín, no pudo completar con su éxito su tarea, ya que en el transcurso de la huida sufrió un percance -se cayó- y tuvo que abandonar allí la caja. Junto a él también se vio involucrado un segundo individuo que se encargó de las labores de vigilancia en la calle.

Es un robo que tuvo lugar en torno a las 17.00 horas del pasado viernes, 5 de junio, cuando el ladrón accedió a la tienda armado con una navaja, la cual esgrimió contra las dependencias al mismo tiempo que le instaba a entregarle la caja registradora. Y lo consiguió. A las trabajadoras no les quedó otra y este individuo se dio a la fuga, aunque por el camino tuvo que abandonar la caja registradora. Para entonces ya se había dado el aviso a la sala del 091, desde donde se activaron a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Pero las batidas de los zetas resultaron infructuosas.

La investigación

Es una investigación que ha asumido la comisaría de Delicias, cuyo Grupo de Policía Judicial ya están analizando las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el establecimiento. Además, los agentes se pudieron entrevistar con las trabajadoras del establecimiento, quienes les facilitaron una detallada descripción de los dos autores de este robo con violencia.

Solo unos días antes, en la tarde del viernes 29 de mayo, otra tienda de alimentación sufrió un robo de similares características. Dos jóvenes encapuchados, también de raza negra, se llevaron unos 150 euros de la caja registradora de una tienda 'Martín Martín' de la calle Ramón J. Sender. Es un robo que ambos cometieron armados con un cuchillo. Y no se les pudo detener porque se dieron a la fuga.