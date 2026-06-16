Tres crímenes en tres bares de Zaragoza en solo 14 meses

Primero fue el bar 'Imperio', en la calle San Rafael, luego otro bar situado a escasos 150 metros, el bar 'La Belle Vie' de la calle Antonio Mompeón Motos y, hace dos semanas, el bar 'Ali', en la avenida América. Son los tres escenarios en los que el Grupo de Homicidios ha trabajado en los tres últimos crímenes cometidos en Zaragoza, dejando a un lado los asesinatos machistas de Eugenia y de Silvia en las calles Privilegio de la Unión y Cardenal Cisneros. Son, además, tres crímenes que comparten otras similitudes. Y apenas han transcurrido 14 meses entre unos y otros, entre el 19 de abril de 2025 y el 30 de mayo de 2026...

A las puertas del bar 'Imperio', el antiguo 'Cubetazos', un dominicano a quien se conoce como el Loco acuchilló en el tórax a un rumano de 57 años con quien escasos minutos antes había estando echando unos pulsos en el bar. Fue el 19 de abril de 2025. Ambos estuvieron tomando varias consumiciones hasta que abandonaron "medio discutiendo" el bar. En la misma acera del bar, el Loco perpetró el crimen. Y, aunque se dio a la fuga, la Policía le detuvo en las inmedaciones gracias a la colaboración ciudadana, ya que unos repartidores de Glovo le persiguieron para evitar que se esfumara.

Bar 'La Belle Vie'

Y menos de cinco meses después, en la madrugada del de septiembre de 2025, una llamada a la sala del 091 volvió a activar al Grupo de Homicidios tras una pelea a las puertas del bar 'La Belle Vie'. En esta ocasión no se emplearon armas blancas, pero el resultado fue el mismo: una muerte violenta a 170 metros del lugar en el que 151 días antes ya se había intervenido por otro homicidio. Ambos mantuvieron una discusión en el interior del bar y continuaron en la calle.

Menos de un año después, pero al otro lado de la ciudad, en el barrio de Torrero, otro conflictivo bar, el bar Ali de la avenida América, se ha convertido en el punto de partida de las pesquisas del Grupo de Homicidios. En sus inmediaciones, dos varones magrebís le propinaron una paliza a un hombre que falleció varios días después en el hospital.