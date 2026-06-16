Una mujer acusa a un vecino de Torrijo de la Cañada de obligarle a tener sexo para empadronarle

Una mujer ha acusado este lunes a un vecino de Torrijo de la Cañada, al magrebí H. H., de obligarle a mantener relaciones sexuales a cambio de empadronarle en este municipio de la comarca Comunidad de Calatayud. Así lo ha asegurado la denunciante -también magrebí- en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el acusado ha negado por completo los hechos: ha explicado que ambos se conocieron a través de Facebook y que él le ofreció viajar desde Tarragona hasta Torrijo de la Cañada para materializar la inscripción en el padrón. Y ha reconocido que durante aquellos días, entre los meses de febrero y marzo de 2025, sí que mantuvieron relaciones sexuales, pero que fueron consentidas...

"Ella necesitaba un padrón y yo le dije que le podía ayudar (...) Fuimos al bar, me encontré a un rumano con el que me llevaba bien y le pedimos a él que la empadronara", ha declarado H. H. ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo. De hecho, fue un trámite que realizaron "en el mismo día" aunque todavía constan otros dos viajes posteriores a Torrijo de la Cañada. "Las relaciones sexuales fueron consentidas y en los mensajes se ve que le gustaba tener sexo conmigo", ha relatado el encausado en alusión a las capturas de pantallas aportadas por su abogada, Desiré Palacín, quien ha defendido la absolución de su cliente.

"No me acuerdo"

Son unos mensajes sobre los que se ha cuestionado a la denunciante, aunque ha manifestado que no recuerda nada de esas conversaciones que se han exhibido a la Sala. "Estaba buscando empadronarme, en Facebook había gente que me pedía dinero y él me dijo que me ayudaría, pero luego me dijo que, a cambio del padrón, tenía que tener relaciones sexuales con él. Me amenazaba continuamente con quitarme el padrón", ha declarado esta mujer, quien denunció los hechos ante la Guardia Civil el 13 de marzo de 2025. "Ella nos relató que sufrió agresiones sexuales bajo amenaza de no empadronarle", ha recordado el agente que le tomó declaración.

Su compañera le acompañó al hospital Ernest Lluch de Calatayud, donde se constataron tres equimosis, tres moratones, que "podrían corresponderse con chupetones" según han detallado las médicos forenses que le examinaron. A lo largo de la vista también han comparecido tres vecinos de Torrijo de la Cañada, precisamente, los tres hombres que hicieron de chófer para trasladar a la mujer desde la estación de autobús de Calatayud hasta el pueblo. Todos ellos han coincidido en que H. H. y la denunciante "se alegraron de verse".

Por todo ello, la Fiscalía solicita diez años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual y el pago de una multa de 300 euros a razón de cinco euros al día durante dos meses por un delito leve de lesiones. La indemnización asciende a 6.000 euros. La causa la ha dirigido la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud, partido judicial al que pertenece el municipio de Torrijo de la Cañada.