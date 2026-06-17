Cruz Morcillo, periodista: "La incorrección política y los sucesos se llevan bastante bien"

Pregunta (P): Hace casi un año salió de ABC tras casi tres décadas de trayectoria profesional allí. ¿Qué es de su vida ahora?

Respuesta (R): Justo el día 28 hará un año que me fui de ABC y me da pena, claro. Han sido 28 años. Ahora estoy en Antena 3, en el programa de Sonsoles, estoy también en La Roca los fines de semana y estoy presentando un programa de Policía, Guardia Civil y emergencias en Canal Sur. Y acabo de terminar mi primera novela, que se publicará este otoño.

P: ¿De qué trata su primera novela?

R: Mi primera novela es policíaca, como no podía ser de otra forma. Parte de un caso real, no le puedo dar todavía muchos detalles, pero sí que le cuento el título: se va a llamar ‘El honor de los lobos’. Es muy policíaca, no hay crímenes y pivota en torno a la amistad, a la corrupción, a las lealtades y al mundo policial.

P: Le habrá servido de mucho su experiencia para armar el relato.

R: Sí, pero esta vez quería que fuera plenamente ficción. Tengo publicados cinco libros que no son de ficción, son totalmente pegados a la realidad, y me apetecía mucho dar el paso a la ficción. Para mí era un gran reto y ahí está, ya lo juzgarán los lectores. Sí que me he basado en biotipos, arquetipos, personajes, modismos, forma de hablar, cómo se vive en en un grupo de investigación…

P: Todo eso lo clavó su compañero Manu Marlasca con el Grupo X en su novela ‘Tú bailas y yo disparo’.

R: Sí, la he leído y me encantó, pero la mía es menos procedimental. He cogido a personajes de Asuntos Internos, que están menos explotados y son poco conocidos en España. Estamos muy influenciados por la literatura americana sobre la figura esa de los policías que investigan a otros policías y quería ponerlo en valor. Está el mundo del narco, el mundo de la corrupción… y quería huir de todas las formas procedimentales de manera que me divirtiera. Esa es la palabra: necesitaba divertirme.

P: Dice que su novela va de corruptelas y, precisamente, su último artículo en ABC desgranaba el ‘modus operandi’ del exjefe de la UDEF (tenía emparedados 20 millones de euro en su casa).

R: Está entrando tantísima droga en España... Hay un problema serio, lo queramos reconocer o no, pero no le podemos dar la espalda porque los grandes traficantes y las grandes organizaciones tratarán de colonizar Administraciones y están comprando voluntades. Son casos que causan muchísima alarma y con que haya uno ya es suficiente para que sea un escándalo.

La corrupción me apasiona como tema periodístico. ¡Ojo! Me apasiona como tema periodístico y me parece que la tienen que trabajar los mejores periodistas. Cruz Morcillo — Periodista de sucesos y tribunales

P: En cualquier caso, hoy (por ayer) ha venido al colegio Liceo Europa a hablar exclusivamente de la crónica negra.

R: Exacto. He venido a hablar de crónica negra, aunque a mí la corrupción me apasiona como tema periodístico. ¡Ojo! Me apasiona como tema periodístico y me parece que la tienen que trabajar los mejores periodistas. Hay que ser extremadamente pulcros y rigurosos porque no solo está en juego el honor de la gente, sino que está en juego el valor de la democracia y la continuidad de la democracia.

P: ¿Y cuál es ese perfil de periodista para Cruz Morcillo?

R: Los periodistas de tribunales y de sucesos, bien formados, son los que tienen que tratar estos casos. Yo no necesito opinadores para los casos de corrupción. Hablo de gente formada en el periodismo de sucesos y de tribunales, con buenas fuentes, que sepan analizar un sumario, que sepan conseguir un sumario... El buen periodismo es fundamental cuando proliferan los casos de corrupción.

R: ¿De qué le has hablado a estos chavales?

R: Ha sido muy grato. Hemos hablado de acoso, de violencia de género, de crímenes que yo he cubierto, desde el crimen de Asunta hasta mi primer caso de la violación de un niño cuando llegué a ABC siendo becaria, del 11M, de tráfico de drogas, de Breaking Bad… Hemos tocado muy tangencialmente la corrupción, hemos hablado de honestidad, me han preguntado por el miedo, me han preguntado por los límites…

P: Ha recordado su primer caso de violación. ¿Lo suyo fue vocacional o no le quedó otra?

R: Yo quería hacer cultura. A mí no me interesaban nada los sucesos. Lo conté de forma prolija en un libro que publiqué, se llama Departamento de Homicidios, donde narro la trayectoria de cuatro investigadores de Homicidios y, en paralelo, cómo fue la mía. A mí me dieron una beca para el máster de ABC, éramos 20 becarios y nadie quiso hacer sucesos. Yo vi ahí a dos tipos que gritaban, que se reían, que fumaban, que parecía que se lo estaban pasando genial y, como mi concepto de la vida es que a la vida hemos venido a pasarlo bien, quise probar. Salí a la calle y me enamoré de la calle.

La periodista Cruz Morcillo, ayer, en el colegio Liceo Europa antes de la entrevista con este diario. / Miguel Ángel Gracia

P: ¿Por qué se le tiene miedo a los sucesos?

R: Porque es un género muy difícil, para mí el más difícil. No tenemos horas, nunca sabemos cómo nos levantamos ni qué va a pasar en nuestro día. Nos enfrentamos continuamente a líneas rojas, a conseguir información que nadie tiene interés en que se publique. Nuestras fuentes son las más resistentes del mundo, no ganan nada con contárnoslo y todo lo que tienen es que perder, si son funcionarios, ni te cuento. Lo tenemos todo en contra y una maravillosa pasión por desvelar lo que nadie quiere que contemos.

P: ¿Cómo recuerda esos inicios?

R: Muy duros, pero muy gratificantes. Yo me lo he pasado fenomenal. Los inicios fueron duros porque la gente que había en Madrid tenía fuentes muy consolidadas y yo no conocía ni a Dios. Tuve que abrirme paso con muchísimo trabajo, un día iba a la comisaría, otro día iba a la Jefatura, otro día iba a la Comandancia, otro día quedaba a comer… ¡Todo eso al margen del trabajo diario! Me empeñé en que tenía que estar al nivel que me había propuesto y, con trabajo, algo conseguí.

P: Algo habrá cambiado la forma de contar los sucesos.

R: La forma de contarlo, la forma de cubrirlo, la forma de encontrar la información… Cuando llegué a ABC, apenas usábamos Internet, para buscar teníamos el archivo y punto, lo demás era calle y más calle. Todas las mañanas tenía una ronda con los servicios de emergencias, incluidos los domingos que me tocaba, que salía de juerga con 25 años, me acostaba a las seis pero ya no dormía porque a las ocho ya estaba haciendo la ronda de llamadas.

P: ¿Faltaba sensibilidad antes o sobra mucha ahora?

R: Había cosas que había que proteger, como el tema de los menores, porque se han hecho auténticas tropelías. Antes éramos 20 y ahora somos 300 y ese crecimiento exponencial ha cambiado también la forma de trabajar e incluso el trato con las fuentes. No creo que antes nos faltara sensibilidad, había cosas que regular y otras que había que coger con papel de fumar. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo.

P: ¿Con qué no comulga?

R: Con que seamos tan políticamente correctos. La incorrección política y los sucesos se llevan bastante bien porque la vida no es políticamente correcta y lo que contamos los periodistas de sucesos es la vida, no lo que otros quieren que contemos.

P: ¿Qué le parecen los nuevos formatos con los que se hacen llegar estos contenidos a la audiencia?

R: Cada uno hace su trabajo, pero el trabajo de los ‘true crime’ no es el trabajo de los suceseros. Cuando ellos hacen su trabajo, nosotros ya hemos acabado de hacer el nuestro y así es más fácil. Hay una creatividad y una puesta en escena que yo valoro, no voy a denostar el trabajo, pero casi nunca encuentro novedades, encuentro teorías alternativas que no se corresponden con la verdad.

P: ¿Y del 11M?

R: Tengo muy clara mi postura desde hace muchos años. Para el 11M interesó políticamente contar una versión que la sentencia judicial denostó y echó por tierra completamente. Todo lo demás son conspiraciones.

P: ¿Y cuál es su versión?

R: La que viví, la que cubrí, la que investigué y la que vimos en el sumario. Obviamente quedan cosas por averiguar, pero es que fue una matanza de 192 personas. Si me va a preguntar si compro la teoría de ETA, rotundamente no. Yo compro la que publicamos en ABC, la que yo publiqué, la que yo defendí, la que publicó todo mi equipo y la que está en la sentencia judicial ratificada por el Supremo, que fue terrorismo islamista, que tuvieron todo a su alcance y que obviamente se aprovecharon de resquicios y de errores que se habían cometido.

La vida no es la cuadratura de un círculo, la vida no es perfecta, la vida tiene lagunas, claroscuros y agujeros. Y las investigaciones son un reflejo de la vida. Cruz Morcillo — Periodista de sucesos y tribunales

P: Siempre quedan cabos sin atar.

R: No conozco ni un solo caso con un muerto donde no haya un fleco, así que imagínese con casi 200 muertos. Si revisa el sumario de cualquier crimen, siempre hay un agujero, algo que no tiene una explicación. Volvemos a lo mismo: la vida no es la cuadratura del círculo, la vida no es perfecta, la vida tiene lagunas, claroscuros y agujeros. Y las investigaciones son un reflejo de la vida. ¿Alguien pretende cuadrarlo todo?

P: ¿Qué le sigue enseñando esta profesión después de tantos años?

R: Yo aprendo cada día. El periodista de verdad, cualquiera de los que nos consideramos periodistas y que lo seremos hasta que nos muramos, tiene curiosidad cada día y tiene que aprender cada día. Admiro leyendo algunas crónicas de compañeros muy jóvenes que tienen pulcritud contando la historia, que son muy fieles al caso, que son muy fieles a un sumario, que te desgranan ese sumario con buenos titulares… En este mundo de ruido, me reconforta encontrarme esas crónicas

P: ¿Esa rigurosidad está reñida con la inmediatez?

R: Totalmente. A los periodistas nos cuesta muchísimo más ser rigurosos porque no es lo mismo tener ocho horas para pensar y buscar fuentes que tener que escribirlo en dos minutos. Veo un abuso de la Inteligencia Artificial en algunas crónicas. ¿Cómo alguien ha podido publicar un auto en cinco minutos?

P: ¿Cómo ve el futuro de la profesión?

R: No me gusta ser agorera, no se puede quitar la ilusión a la gente que viene detrás, me parece muy egoísta. No me gusta la inmediatez, no me gusta la competencia, no me gusta que no haya publicidad ni que la gente esté muy mal pagada. Todo eso no me gusta. No podemos ser esclavos de la profesión, somos obreros de la profesión, pero esclavos no. Tenemos que tener unas condiciones dignas, la gente que viene detrás tiene que poder vivir dignamente de este trabajo, que es imprescindible, pero también es muy duro cuando se ejerce bien. Ya no te hablo de nuestro periodismo. El periodismo de sucesos es durísimo y el que no lo vea así es porque no lo ha ejercido o no lo ejerce como debe hacerse.