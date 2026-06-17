Desarticulado un grupo criminal en Caspe por trata de seres humanos con fines de explotación laboral

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación 'Namaskar' que ha finalizado con la desarticulación de un grupo criminal, en la localidad zaragozana de Caspe, implicado en varios delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro personas han sido detenidas.

La investigación se inició en el mes de febrero tras el análisis de varias denuncias interpuestas por trabajadores del sector de la recogida de la fruta, relacionadas con las condiciones laborales y situaciones personales sufridas durante sus jornadas de trabajo.

Fruto del estudio de toda la información recabada por los investigadores se localizaron más de 50 víctimas, contratadas por las mismas personas y que además de largas jornadas laborales, irregularidades o ausencias de contratos de trabajo, impago total o parcial de la cantidad económica acordada por su jornada, también habían sido amenazadas con tener problemas si ponían en conocimiento estos hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Una vez obtenida la identidad de las cuatro personas que, actuando en coordinación, estarían desarrollando esta supuesta actividad ilícita y obtenidos los indicios que evidenciaban estos hechos, el pasado 10 de junio la Guardia Civil realizó un registro en el domicilio de uno de los componentes de este entramado criminal, ubicado en Caspe, donde se localizó numerosa documentación y dispositivos electrónicos con información relevantes para la investigación.

Detenidos y hechos imputados

Durante la jornada del pasado 10 de junio se procedió a la detención de cuatro personas, todas ellas de origen pakistaní, edades comprendidas entre los 23 y 41 años, por supuestos delito de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y delito contra los derechos de los trabajadores.

Al cabecilla de esta red se le imputó además delito de amenazas, coacciones y falsedad documental. Los ahora detenidos se distribuían las funciones dentro de esta red criminal. El cabecilla se encargaba de la organización de las jornadas laborales de los trabajadores para su asignación a distintas fincas, control y gestión de traslados, alojamientos, documentación y puntos de recogida.

En otro escalón estaría el encargado de la búsqueda de personas a contratar y, por último, los otros dos miembros llevarían a cabo las labores de traslados en vehículos hacia las fincas designadas.

Agresión sexual

La Benemérita también ha llevado a cabo una investigación paralela en la que se encuentran implicados dos de los detenidos --cabecilla y otro miembro de la red-- en hechos relacionados con agresiones sexuales sufridas por varias trabajadoras durante sus contratos laborales con esta red criminal.

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Se han detectado 9 víctimas que, durante el desarrollo de su labor, sufrieron episodios de contenido sexual sin su consentimiento, propuestas bajo amenazas y coacciones de relaciones sexuales, de forma reiterada y que se efectuaban siempre en lugares y momentos en los que no hubiese terceras personas. Episodios que habrían llevado los presuntos autores aprovechando su condición de superioridad sobre las trabajadoras y la vulnerabilidad de dichas personas.