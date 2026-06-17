Uno de los detenidos por el crimen de Torrero confesó que "solo" propinó dos patadas a la víctima

"Solo" fueron dos patadas. Es, al menos, la confesión que el argelino A. M. hizo a la Policía poco después de ser detenido junto al marroquí S. S. M. y a la pareja de este, la hondureña C. Z. S, por el crimen de Torrero. Así lo hizo saber a los agentes una vez que el pasado viernes, 12 de junio, le colocaron los grilletes tras localizarle en un domicilio de la capital aragonesa en el que había permanecido oculto en los últimos 12 días junto al otro varón detenido. Al identificarle, de hecho, se pudo comprobar que le constaban varias reclamaciones judiciales. Y, según ha podido saber ahora EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la sorpresa fue mayúscula cuando, de forma espontánea, manifestó a los agentes que él sí que había participado en la agresión...

Pero, en su confesión, este argelino nacido en 2004 alegó que él "solo" había propinado dos patadas a la víctima, un varón de nacionalidad colombiana que, en la madrugada del domingo 30 de mayo, sufrió graves lesiones cerebrales, lo que llevó a ingresar en la uci del hospital Clínico Lozano Blesa. Allí permaneció doce días y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, aunque el pasado jueves, 11 de junio, se certificó su fallecimiento por resultar irreversibles las heridas que sufrió.

Detención

Al día siguiente, de la mano del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), se precipitó la detención de los presuntos autores materiales de la agresión, de S. S. M. y de A. M., además de la pareja del primero, C. Z. S., como encubridora de los hechos. Y todos ellos permanecen en prisión desde este mismo lunes, tal y como lo acordó la magistrada Cristina López Potoc, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza. En cualquier caso, el próximo lunes se celebrará una nueva vista para decidir sobre la situación personal de cada uno de los tres encartados.

En el Juzgado de Guardia, no obstante, S. S. M. declaró que él no tenía nada que ver con los hechos mientras que A. M. defendió que él solo empujó al difunto. Solo apenas 72 horas sí que había confesado que había propinado varias patadas a la víctima. Dos "solo", según manifestó a los agentes que le detuvieron. Así consta en el atestado instruido por el Grupo de Homicidios, el mismo documento en el que también se hacen constar los antecedentes por violencia de género de S. S. M. con la mujer detenida.