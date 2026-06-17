La pareja detenida por el crimen de Torrero tiene antecedentes de violencia de género entre ellos

A los dos varones detenidos por el crimen de Torrero, al marroquí S. S. M. y al argelino A. M., les constaban varias reclamaciones judiciales para ingresar en la cárcel de Zuera por delitos de amenazas, hurtos, robos con fuerza y atentado a la autoridad. Pero, en esta retahíla delictiva, a uno de ellos, a S. S. M., también le constan antecedentes por violencia de género según ha podido saber ahora este diario. Y la denunciante es, precisamente, la mujer hondureña (C. Z. S.) que igualmente fue detenida por este mismo homicidio, en su caso, por encubridora de los hechos. Al parecer, ambos mantienen una relación sentimental, lo que habría llevado a C. Z. S. a ocultar información a la Policía sobre lo sucedido en las inmediaciones del bar que ella regenta en la avenida América.

Así consta en el atestado instruido por el Grupo de Homicidios, cuyos investigadores asumieron las pesquisas el pasado domingo, 30 de mayo, tras la paliza que recibió la víctima cerca del conflictivo bar 'Ali'. En un primer momento recibió varios puntos de sutura en la cabeza, aunque esa misma madrugada tuvo que ser trasladado a la uci del hospital Clínico Lozano Blesa al empeorar su estado de salud. Allí permaneció hospitalizado doce días, con dos intervenciones quirúrgicas de por medio, hasta que murió el pasado jueves, 11 de junio, por las graves lesiones cerebrales que resultaron irreversibles.

"Pleno conocimiento"

Al día siguiente se practicó la detención de los dos presuntos autores de la agresión, a quienes se pudo localizar pese a las fuertes medidas de seguridad y de prevención que habían tomado para evitar su localización. Y ese mismo día también se detuvo a la mujer, ya que tenía "pleno conocimiento" de su guarida y de los mismos hechos pese a que había manifestado que desconocía su paradero, según informaron fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Una vez que se había identificado ya a los implicados, los agentes pudieron comprobar la retahíla de antecedentes que constaba en su ficha policial. También por violencia de género en el caso de S. S. M. Y es que la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) tenía registros en el sistema Viogén de S. S. M. y de C. Z. S., ya que el varón ha llegado a ser detenido por violencia de género contra su pareja. Ahora, ambos permanecen recluidos en la cárcel de Zuera, tal y como lo acordó este lunes la titular de la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza.