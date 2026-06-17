Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroArcosurReal ZaragozaNadia FingallMcDonald's AragónCrimen Torrero
instagramlinkedin

Liberada en Zaragoza una mujer víctima de trata sexual tras ser captada con una falsa oferta de trabajo

Una víctima de trata relata cómo le cobraban gastos ficticios y el 50% de sus ingresos mientras la obligaban a trabajar casi 20 horas diarias.

La Policía Nacional desplegó un dispostivo de búsqueda del hacker que culminó el pasado 27 de mayo. A la izquierda, una plantilla de exposición de datos robados en Doxbin

La Policía Nacional desplegó un dispostivo de búsqueda del hacker que culminó el pasado 27 de mayo. A la izquierda, una plantilla de exposición de datos robados en Doxbin / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual fue liberada en Zaragoza por la Policía Nacional. Había sido captada en su país de origen mediante una falsa oferta de trabajo y viajó a España en marzo con su hijo menor, a quien tuvo que dejar al cuidado de un familiar en Francia porque le dijeron que no podía alojarse con ella.

Una vez en Zaragoza, fue instalada en un piso donde le comunicaron que debía prostituirse, atender teléfonos y gestionar anuncios sexuales para la organización. La deuda que supuestamente debía saldar aumentaba constantemente: le cobraban gastos de transporte, gasolina, conductor, sábanas, comida y materiales. Además, la organización se quedaba con el 50% de sus ingresos. Sus jornadas eran prácticamente continuas, desde las 5 de la madrugada hasta las 2 o 3 de la madrugada, estando siempre disponible para clientes y prácticas sexuales.

La víctima logró contactar con un teléfono de ayuda para mujeres en situación de explotación, pese a las amenazas de que sería denunciada ante la policía y deportada sin su hijo si intentaba escapar. Aprovechando un descuido, huyó y acudió a la entidad que gestionaba ese teléfono, donde fue asistida. Posteriormente denunció los hechos ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.

Noticias relacionadas

La investigación terminó con la detención, el 3 de junio, de tres personas —dos mujeres y un hombre— como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y pertenencia a grupo criminal. Los tres quedaron en libertad tras declarar al día siguiente ante la autoridad judicial competente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents