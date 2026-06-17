Liberada en Zaragoza una mujer víctima de trata sexual tras ser captada con una falsa oferta de trabajo
Una víctima de trata relata cómo le cobraban gastos ficticios y el 50% de sus ingresos mientras la obligaban a trabajar casi 20 horas diarias.
Una mujer víctima de trata con fines de explotación sexual fue liberada en Zaragoza por la Policía Nacional. Había sido captada en su país de origen mediante una falsa oferta de trabajo y viajó a España en marzo con su hijo menor, a quien tuvo que dejar al cuidado de un familiar en Francia porque le dijeron que no podía alojarse con ella.
Una vez en Zaragoza, fue instalada en un piso donde le comunicaron que debía prostituirse, atender teléfonos y gestionar anuncios sexuales para la organización. La deuda que supuestamente debía saldar aumentaba constantemente: le cobraban gastos de transporte, gasolina, conductor, sábanas, comida y materiales. Además, la organización se quedaba con el 50% de sus ingresos. Sus jornadas eran prácticamente continuas, desde las 5 de la madrugada hasta las 2 o 3 de la madrugada, estando siempre disponible para clientes y prácticas sexuales.
La víctima logró contactar con un teléfono de ayuda para mujeres en situación de explotación, pese a las amenazas de que sería denunciada ante la policía y deportada sin su hijo si intentaba escapar. Aprovechando un descuido, huyó y acudió a la entidad que gestionaba ese teléfono, donde fue asistida. Posteriormente denunció los hechos ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.
La investigación terminó con la detención, el 3 de junio, de tres personas —dos mujeres y un hombre— como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y pertenencia a grupo criminal. Los tres quedaron en libertad tras declarar al día siguiente ante la autoridad judicial competente.
- Dani Tasende, el primer descendido con el Real Zaragoza que encuentra nuevo equipo: este es su destino
- El Gobierno de España autoriza una inversión récord para rehabilitar carreteras de Aragón: estas son las elegidas
- La apuesta con todo del Real Zaragoza por Diego Fuoli y los goles de Jesús de Miguel
- Gloria Estopá cambia el Valencia Basket por el Casademont Zaragoza y será la segunda de Carlos Cantero
- La cesión, la salida más probable en el Real Zaragoza para Adrián Liso: así está la situación
- McDonald's continúa su expansión por Aragón: abrirá su primer restaurante en una localidad de 20.000 habitantes
- Detectado un brote de viruela del mono en Zaragoza: ya hay más casos que en los tres últimos años
- Atracan a punta de navaja un Panishop en Zaragoza