A plena luz del día y en el centro de Zaragoza: tira al suelo a un anciano y le roba el anillo y la cadena

Ni las horas, era poco antes de las 15.00; ni el sitio, era el entorno de la plaza España. Nada impidió ayer que un joven argelino de 22 años asaltara a un anciano de 81 para robarle un anillo y una cadena en Zaragoza. El ladrón le tiró al suelo en el forcejeo que ambos mantuvieron, lo que le permitió hacerse con las joyas y darse a la fuga. Pero no fue muy lejos. Varios testigos del atraco interceptaron a este individuo y le retuvieron hasta la llegada de la Policía, que fue inmediata una vez que otros testigos dieron el aviso. Por eso se detuvo a H. Y. por un delito de robo con violencia.

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 14.50 horas, en la calle Pedro Joaquín Soler, la cual conecta el Coso con la plaza San Pedro Nolasco. Al recibirse la llamada en la sala del 091, varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazaron rápidamente hasta allí, donde pudieron comprobar lo que acababa de suceder. Y lo tuvieron relativamente fácil, ya que varios viandantes habían interceptado al ladrón para evitar que se diera a la fuga. De igual modo se preocuparon por el estado de salud de la víctima, quien no sufrió lesiones de gravedad pese a la caída.

Más de 20 antecedentes

Es un atestado que ha instruido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro, desde donde este jueves por la mañana se ha puesto a disposición judicial al detenido ante la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este jueves, 18 de junio. Entre las diligencias practicadas por los agentes constan los antecedentes de este argelino de 22 años, más de 20 detenciones, la mayoría de ellas por hechos similares.

También en el centro de Zaragoza, pero el pasado 27 de mayo, la Policía detuvo a dos jóvenes argelinos por robar una cadena de oro a un hombre de 74 años en Zaragoza. En aquella ocasión, estos dos individuos le propinaron un empujón y le arrebataron la cadena por el método del tirón. Esa misma semana ingresó en prisión otro joven magrebí, Sifalleh B., por sendos robos de cadenas de oro en la calle Ramón Pignatelli y el paseo Teruel.