El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos renuncia al gimnasio de Illueca

El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos y blanqueo de capitales tiene solo 34 años y, a pesar de su juventud, en los últimos años ha copresidido los dos principales clubs deportivos de la ciudad de Tudela. A los dos años de asumir en el mes de junio de 2022 la presidencia del CD Tudelano, Ramón Lázaro se hizo cargo de su equipo de fútbol sala: el Ribera Navarra. En cualquier caso, a lo largo de estos últimos años no ha dejado de lado su empresa, Gestión y Eventos Lázaro, aunque está sufriendo problemas de liquidez que están teniendo su efecto en la comunidad aragonesa. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, esta misma semana ya ha presentado su renuncia a la gestión del gimnasio municipal de Illueca, la cual asumió en el mes de enero de 2023 tras adjudicarse por concurso público a su empresa.

Ha sido una renuncia que trasladó el lunes al Ayuntamiento de Illueca a través de una comunicación por Registro, en la cual aludió a una falta de solvencia económica. La misma renuncia llega una semana después de que la Policía le detuviera el pasado lunes, 8 de junio, en el marco de una operación que se ha llevado a cabo de la mano de Europol e Interpol. Junto a él también fueron detenidos otros seis miembros de esta presunta trama, incluida su madre. A ambos se les imputan varios delitos: pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes.

Registro de la empresa

En el marco de esta misma operación, los investigadores registraron la sede que la empresa Gestión y Eventos Lázaro tiene en el municipio navarro de Corella. Es una compañía centrada en la gestión de instalaciones deportivas, tal y como sucedía con el gimnasio municipal de Illueca. Y no es el único servicio al que ha renunciado. Su arresto ha dejado sin servicio de salvamento y socorrismo a las playas de Santoña además de abandonar la gestión de la piscina cubierta de Segovia.

Pero la presunta trama de Ramón Lázaro tiene más vinculos con Aragón, concretamente, con el mundo del fútbol. Y es que la investigación revela el amaño del partido de Segunda Federación que enfrentó al CD Tudelano y SD Ejea (3-1). En la causa, de hecho, se desgrana una conversación en la que el mismo Lázaro dice: "Todo apañado. Voy a meter todos mis ahorros. Para irme al Caribe, que vamos a ganar". El club de las Cinco Villas ha anunciado que llegará "hasta el final" para esclarecer lo sucedido.