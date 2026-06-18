Isabel Perelló, en Zaragoza: "El respaldo en las urnas no exime de responder ante el Derecho"

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha enviado este jueves desde Zaragoza un mensaje de respaldo a sus compañeros de la magistratura, pero también ha alzado la voz contra la clase política. "El respaldo de las urnas habilita para gobernar, pero no exime de responder ante el Derecho, siendo los jueces los que, por imperativo constitucional, deben ejercer ese control", ha afirmado Perelló, unas palabras que la también presidenta del Tribunal Supremo ha pronunciado en un contexto de continuos "ataques" e "injerencias externas" a las decisiones judiciales. Y lo ha hecho en el cierre del cónclave que esta semana han celebrado en Zaragoza los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, quienes por su parte han lamentado la "tensión inaceptable" entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial.

"Las circunstancias nos obligan a hablar de la independencia judicial. Es uno de los valores que garantiza la separación de poderes. No es un privilegio de los jueces, es una garantía para la sociedad", ha expuesto la magistrada catalana de 58 años, para quien la crítica constructiva a las decisiones judiciales siempre "enriquece" a los propios jueces. Pero hasta ahí. "Hay un salto cualitativo cuando la crítica va destinada a criticar la honestidad del juez", ha continuado Perelló, justo en un momento en el que varios magistrados investigan a varios miembros de la cúpula del PSOE.

De izquierda a derecha, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; el presidente del TSJA, Juan José Carbonero, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. / Miguel Ángel Gracia

"No hay Estado de Derecho sin jueces independientes. Todo tipo de injerencia supone una amenaza y garantizar su respeto es una responsabilidad de todos los poderes públicos. No se puede contraponer la legitimidad de los votos a la legitimidad del Estado de Derecho. El sufragio resuelve quién accede al poder, no cómo se ejerce. La legitimidad de origen y la del ejercicio operan en planos distintos: la primera se gana en las urnas; la segunda se acredita en el respeto diario a la Ley", ha sentenciado Perelló.

"Valores constitucionales"

En el cierre de las XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia, y aprovechando la celebración del pleno del Consejo General del Poder Judicial en la capital aragonesa, la primera vez en la historia en tierras aragonesa, su presidenta ha reivindicado el trabajo que los magistrados ejercen "en silencio" y "lejos del ruido público", con "independencia", "imparcialidad" y "responsabilidad". "El Poder Judicial va a seguir firme y manteniendo el debido respeto a los demás poderes. El Poder Judicial no va a entrar en debates estériles, vamos a seguir agarrados a los valores constitucionales", ha proclamado Perelló en el Palacio de los Luna, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Como anfitrión ha ejercido su presidente, Juan José Carbonero, y en el acto también han participado varios representantes de la política aragonesa, como el presidente Jorge Azcón, quien ha asegurado que Aragón va a seguir siendo "un dique de contención" frente a "cualquier intento de erosionar la convivencia". "Los que gobernamos sabemos lo que es recibir el varapalo de los jueces. Nos duele ver cómo se señala a los jueces y los aragoneses queremos alzar la voz", ha dicho Azcón. También ha intervenido la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, quien ha expresado su "honor" por abrir las puertas del palacio de La Aljafería para la celebración del pleno del CGPJ.

En la clausura de las jornadas también se han dejado ver rostros de la magistratura aragonesa como el expresidente del TSJA, Manuel Bellido o el actual presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, además de la fiscal superior, Asunción Losada, los decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, Alfredo Sánchez-Rubio y Pablo Marín, y la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero.