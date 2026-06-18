La Fiscalía pide 56 años de cárcel por una salvaje paliza a un comerciante de Las Fuentes

Cuatro placas en el maxilar, una veintena de puntos de sutura en el rostro y en la boca y más de 200 días de baja. Es el parte de guerra de un comerciante de la calle Tomás Higuera, en el barrio de Las Fuentes, tras la salvaje paliza que sufrió cuando se disponía a subir la persiana de su negocio en la madrugada del 16 de agosto de 2025. El único objetivo era arrebatarle el móvil y la cartera, lo que llevó a ocho jóvenes a golpearle con palos y botellas de cerveza. Y, habida cuenta de la gravedad de la paliza, la Fiscalía acaba de solicitar una severa condena de 56 años de cárcel y el pago de una indemnización de 27.310 euros.

Así se desprende del escrito de acusación formulado por el ministerio fiscal, el cual recoge cuatro años de prisión por el delito de robo con violencia y otros cuatro años de prisión por el delito de lesiones para cada uno de los siete acusados, todos ellos de etnia gitana: Juan Antonio G. B., Samuel G. L., Abraham G. B., Jonatan M. J., Gabriel M. J., Fernando C. G. y Ángel M. S. A ellos los defienden los abogados Carmen Sánchez Herrero, Javier Osés, Luis Ángel Marcén y Olga Oseira. Y todavía consta un menor de edad, aunque su procedimiento penal se instruye en Fiscalía de Menores.

Palos y botellas de cerveza

Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 06.30 horas del 16 de agosto de 2025, en el Camino Fillas. "Con la finalidad de obtener un ilícito beneficio, comenzaron a golpearle con palos, botellas de cerveza y otros objetos, arrojándole al suelo, aprovechando para arrebatarle un teléfono y la cartera que contenía la cantidad de 5.600 euros, dinero procedente de la recaudación de sus negocios y que iba a ingresar en una oficina próxima", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

Ese mismo día, los siete detenidos mayores de edad quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial en la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza. Junto a ellos fue arrestado un menor de edad, Abraham J. B., quien fue entregado a sus progenitores. A los ocho agresores se les detuvo en los alrededores y alguno de ellos presentaba restos de sangre en la boca. En el atestado se hizo consta que uno de los implicados reconoció la agresión. "¡Uno a uno con los puños!", dijo.