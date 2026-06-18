Un cónclave de la magistratura denuncia en Zaragoza las “acusaciones veladas” a los jueces

Sin pelos en la lengua. Los presidentes de los máximos órganos judiciales de las comunidades autónomas han presentado este jueves una declaración institucional en la que han expresado su “profunda preocupación” por el menosprecio a la independencia judicial, “por el deterioro institucional y la tensión inaceptable entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial” según ha verbalizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero, quien ha ejercido de anfitrión en las XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia que se han celebrado entre este martes y jueves en Zaragoza. En este manifiesto, que se ha leído ante los medios de comunicación, Carbonero ha reivindicado “el respeto debido a la independencia judicial” y ha rechazado “todo ataque que exceda de la legítima crítica a las decisiones judiciales, descalificaciones personales y acusaciones veladas” en alusión a la situación que están sufriendo “algunos integrantes” del Poder Judicial.

“Creemos que las instituciones democráticas se fortalecen cuando cada uno cumple con responsabilidad el papel que constitucionalmente tiene atribuido y cuando el respeto entre poderes prevalece sobre cualquier otra consideración. La Justicia seguirá desempeñando su función con independencia, con responsabilidad y con plena sujeción a la Ley”, ha continuado Carbonero, quien ha aprovechado esta declaración institucional para dar paso a las conclusiones adoptadas en este cónclave de la magistratura, las cuales se han centrado en tres puntos: los Tribunales de Instancia, la Justicia Digital y ciertos aspectos institucionales.

XXI Jornadas de Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de España, las cuales se han celebrado esta semana en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Sobre los Tribunales de Instancia han llamado a profundizar en la concepción de la Oficina Judicial para que sirva de "soporte" y "apoyo" a la actividad jurisdiccional. Y, a nivel de recursos humanos y materiales, los firmantes exponen "el desmesurado volumen" que han alcanzado las vacantes de funcionarios de la Administración de Justicia. "Han de atajarse sin demora alguna y reducirse hasta el límite imprescindible la interinidad de los puestos de trabajo", han subrayado.

Justicia Digital

En relación a la digitalización de la Justicia, los magistrados han apelado a la Administración a impulsar "un modelo tecnológico común", ya que las actuales diferencias en su implantación, su desarrollo y su grado de madurez "comprometen" el principio de igualdad en el acceso al servicio público de la Justicia. Por eso han instado a impulsar un modelo basado en "estándares obligatorios" y "soluciones interoperables" que permitan una conexión plena de los expedientes electrónicos en todo el territorio nacional.

Entre los aspectos institucionales consideran imprescindible elaborar "mapas de necesidades" para "impulsar un incremento sostenido de la planta judicial", "establecer criterios comunes para la solicitud y concesión de medidas de refuerzo" e "implantar mecanismos de seguimiento y control de las sustituciones voluntarias y externas". Son las conclusiones que han presentado este jueves en la sede del TSJA, el Palacio de los Condes de Morata, después de tres días de reflexión en los que se ha ausentado el representante de Canarias.