Un vecino de Mequinenza evita su destierro tras confesar 19 robos en un solo mes

Un vecino de Mequinenza, Antonio Fernández Ibarz, acaba de ser condenado a tres años de cárcel por el aluvión de robos, hasta 19 incluidos algunos intentos fallidos, que cometió en el mes de enero de 2025. Desde el día 1 hasta el día 31, este varón de nacionalidad española y 68 años de edad se dedicó a acceder a todo tipo de establecimientos, fincas agrícolas, casas habitadas y establecimientos comerciales, de tal forma que sustrajo múltiples herramientas e instrumentos por un importe superior a los 10.000 euros. Es un delito continuado de robo con fuerza que ha reconocido esta misma semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se dieron cita la veintena de perjudicados aunque finalmente no tuvieron que entrar a declarar.

Porque el ministerio fiscal y el abogado defensor, el letrado Javier Catalán, llegaron a un acuerdo por el que se rebajó la petición inicial de 17 años de prisión además de retirarse la petición de destierro para los próximos 52 años. De esta forma, el presidente del tribunal adscrito a la Sección Primera, el magistrado Alfonso Ballestín, dictó in voce la sentencia aunque todavía resta por resolverse la suspensión de la condena. Es decir, en el trámite de ejecución de sentencia se decidirá si Antonio Fernández ingresa o no en la cárcel de Zuera. La causa la ha dirigido la Plaza Única de la Sección de Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Caspe.

Los 19 robos

En el escrito de acusación de la Fiscalía se enumeran los 19 robos e intentos de robos que el acusado cometió a lo largo de todo el mes de enero de 2025. El más cuantioso, por ejemplo, lo sufrió el propietario de dos parcelas del polígono industrial, ya que el ahora condenado se llevó una batería y una caja de EPIS para el sulfato valorados en más de 2.000 euros. De otra caseta se llevó unas tijeras y una sierra de podar y un hacha. Y de una masía sustrajo una parrilla, vajilla, una carretilla, herramientas de jardinería, una desbrozadora o una manguera, todo ello valorado en 1.605 euros.

Entre los perjudicados también figura el dueño del bar Piscis, adonde accedió hasta en dos oasiones para llevarse el cobre de los tiradores de la cerveza y de los cables eléctricos además de un termo. De otras fincas se llevó desbrozadoras, latas de aceite, palancas, pinzas... Son unos efectos valorados en 10.495 euros, un importe que el Antonio Fernández se comprometió a abonar al reconocer los hechos.