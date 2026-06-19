Condenados tres menores por robar un coche y empotrarse contra otros tres en La Magdalena

Tres menores han sido condenados este viernes en Zaragoza por robar un coche en La Magdalena y empotrarse contra tres vehículos en este mismo entorno. De esta forma causaron unos daños valorados en unos 17.000 euros que deberá abonar M. H. G., un joven de etnia gitana que ha aceptado tres meses de internamiento en régimen semiabierto por tratarse del individuo que conducía el Kia Carens sustraído en la mañana del 31 de octubre de 2025. En cualquier caso, su condena ha sido suspendida a cambio del cumplimiento de tres meses de libertad vigilada según ha acordado la jueza de la Plaza número 2 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Zaragoza.

Junto a M. H. G. también han sido condenados J. J. (Gambia, 2009) y A. A. D. (Argelia, 2009) a seis meses de internamiento en régimen semiabierto y siete fines de semana de internamiento, respectivamente. Así se desprende de la sentencia de conformidad suscrita entre el ministerio fiscal y los abogados defensores, pese a que inicialmente todos ellos afrontaban una pena de ocho meses de internamiento. El procedimiento lo ha instruido la Fiscalía de Menores por delitos contra la seguridad vial y hurto de uso de vehículo a motor.

Los hechos

Por estos hechos fueron detenidos otro menor y un mayor de edad, aunque el procedimiento contra ambos se archivó a lo largo de la fase de instrucción. En cualquier caso, todos ellos se refugiaron en un centro sociolaboral de la calle Rebolería tras sufrir el accidente. Hasta allí se desplazó la Policía y, tras entrevistarse los agentes con la orientadora, fueron conducidos al aula en el que se encontraban los cinco jóvenes.

Y no solo confesaron el robo del vehículo, sino que también reconocieron que al volante se había situado uno de los menores de edad. De esta misma intervención se hizo cargo la Policía Local, cuyos agentes fueron citados ayer a declarar en la Ciudad de la Justicia, aunque el acuerdo entre las partes evitó su toma de declaración. La sentencia es firme.