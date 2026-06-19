Detenido en Huesca tras huir sin carnet, embestir a la Policía y atropellar mortalmente a un perro

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un varón de 22 años por conducir sin carné a gran velocidad por calles próximas al centro urbano, huir de la patrulla que ordenó su detención y embestir a un vehículo policial durante la persecución.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron el 13 de junio sobre las 22.00 horas, cuando una patrulla policial de paisano observó un turismo circulando a gran velocidad por una calle próxima al centro de Huesca. Los agentes procedieron a seguirlo y se colocaron a la par en una vía de doble carril, donde realizaron uso de señales acústicas y luminosas para que el conductor detuviera el vehículo, pero hizo caso omiso.

Durante la huida, el individuo llegó a embestir al coche policial con intención de sacarlo de la vía, provocando una colisión en plena persecución y manteniendo una conducción temeraria con múltiples infracciones de tráfico. En el transcurso de la fuga, el turismo atropelló a un perro que fue atendido en una clínica veterinaria pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

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El conductor acabo siendo interceptado, ya que tuvo que apearse del vehículo en una vía sin salida y fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde se comprobó que no tenía carné de conducir, que había protagonizado veinte detenciones previas y dio positivo en sustancias estupefacientes en la prueba realizada por la Policía Local, por lo que fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.