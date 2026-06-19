El juez deja en libertad al ladrón que tiró al suelo a un anciano para robarle en Zaragoza
El detenido es un joven de 22 años que cuenta con más de 20 antecedentes
El joven argelino H. Y. acumula más de 20 de antecedentes y este miércoles tiró al suelo a un anciano para robarle un anillo y una cadena. Pero ya puede volver a las andadas. Porque el juez de Guardia decretó ayer por la tarde su puesta en libertad tras pasarle a disposición judicial la Policía como autor de un delito de robo con violencia. Así lo acordó el titular de la Plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, apenas 24 horas después de que se le detuviera en pleno centro de la ciudad tras cometer el robo en la calle Pedro Joaquín Soler.
Ha sido un atestado que ha instruido el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Centro, una vez que varios testigos del atraco interceptaron a este joven de 22 años y le retuvieron hasta la llegada de los agentes. Fueron otros viandantes quienes llamaron a la sala del 091, lo que llevó a activar a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos detuvieron a H. Y. y asistieron a la víctima, un hombre de 81 años que, afortunadamente, no revistió heridas de gravedad.
Son unos hechos que tuvieron lugar en torno a las 14.50 horas, en la calle Pedro Joaquín Soler, una arteria que conecta el Coso con la plaza San Pedro Nolasco. Allí, H. Y. abordó a la víctima y, aprovechándose de su avanzada edad, intentó sustraerle dos joyas, un anillo y una cadena. Pero el octogenario se resistió y, en el transcurso del forcejeo, el asaltante le tiró al suelo. Pero no pudo ir muy lejos, ya que varios testigos impidieron que se diera a la fuga y le retuvieron hasta la llegada de la primera patrulla policial.
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