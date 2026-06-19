Investigados por explotación laboral dos responsables de una empresa frutícola de Huesca: jornadas abusivas, trato degradante y un alojamiento de mínimos

La Guardia Civil investiga a dos responsables de una empresa frutícola de la comarca del Bajo Cinca (Huesca) por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras denunciar varios empleados jornadas abusivas, trato degradante y un alojamiento en condiciones insalubres.

Según ha informado la Guardia Civil, las actuaciones comenzaron el 20 de mayo, cuando tres trabajadores presentaron una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, donde aseguraban sufrir una vulneración de sus derechos laborales con jornadas que no respetaban los descansos establecidos y un trato degradante por parte del encargado de los campos de cultivo.

Además, los trabajadores denunciaban que residían en una vivienda facilitada por la empresa para la que trabajaban que carecía de condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene, denuncias a las que posteriormente se sumó una cuarta.

La Guardia Civil inició una investigación en coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, por lo que se llevó a cabo una inspección laboral presencial y de urgencia en la explotación agrícola donde los inspectores recopilaron indicios que corroboraban las denuncias y verificaron la existencia de infracciones en materia laboral.

Al mismo tiempo, se inspeccionó el inmueble usado por los denunciantes con la participación de los Servicios Sociales de la comarca, un técnico especialista en urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y efectivos de la Policía Local de la localidad, donde comprobaron situaciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad que incumplen la normativa vigente y el derecho a la privacidad de los residentes.

Como resultado de las investigaciones, el 30 de mayo fue investigado el gerente de la empresa frutícola, un hombre de 56 años vecino de la comarca, como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Y el 2 de junio fue investigado el encargado de la explotación agrícola, también de 56 años y vecino de la provincia de Lérida, como supuesto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores en calidad de cooperador necesario.

A través de una oenegé, las víctimas recibieron asistencia integral y un nuevo alojamiento, mientras que los servicios sociales comarcales colaboraron en el seguimiento de su situación.

La investigación se enmarca en el dispositivo especial desplegado durante la campaña de recogida de fruta, dentro de la operación AGER y del convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores y denunciar posibles situaciones de explotación laboral.

Las diligencias fueron instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Fraga y remitidas al Juzgado de Guardia de la localidad, quedando ambos investigados a disposición de la autoridad judicial.