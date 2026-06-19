La Sareb renuncia al desahucio de cuatro vecinos del barrio Oliver

Final feliz tras más de un año en vilo. La Sareb ha renunciado al desahucio de cuatro vecinos del barrio Oliver, quienes van a continuar en las viviendas en las que residen en la calle Pedro Porter tras acceder el conocido como banco malo a negociar sus contratos de alquiler. A estos cuatro vecinos, de hecho, ya se les había trasladado una oferta de alquiler por parte de la misma Sareb, pero en un giro inesperado de los acontecimientos recibieron en las últimas semanas una carta de desahucio que encendió por completo las alarmas de estos cuatro inquilinos. Pero, afortunadamente, todo ha quedado en un susto.

Así lo ha hecho saber la Plaza número 11 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en una diligencia en la que su letrado de la Administración de Justicia recuerda que la Sareb no ha contestado al requerimiento sobre la suspensión del lanzamiento que se había señalado para el próximo viernes, 26 de junio, por lo que se ha acordado su suspensión al no recibir respuesta alguna por parte de la propietaria de los pisos. Y, precisamente, el origen de este periplo judicial es la adjudicación de todos estos mismos inmuebles por una deuda de los anteriores dueños.

Desahucios paralizados

A lo largo de los últimos meses ya se había renegociado el contrato de alquiler con el resto de inquilinos una vez que, en el mes de marzo de 2025, se paralizó su desahucio al estimar las alegaciones interpuestas por el abogado Francisco Javier Antoranz. Pero todavía faltaba por firmar el nuevo contrato de estos cuatro vecinos. En cualquier caso, desde la Sareb ya se les había hecho llegar una propuesta, la cual todos ellos estaban esperando a firmar. Pero, en lugar de recibir ese contrato, recibieron una carta de desahucio sin más explicaciones, tal y como explicó una de las perjudicadas, quien expresó su deseo de quedarse en el barrio que le vio nacer.

Es una situación que, de hecho, llegó hasta el Ayuntamiento de Zaragoza. Su concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, compareció en rueda de prensa y anunció que el consistorio no les iba a dejar en la calle. A él se sumó la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, desde donde se envió un informe al Juzgado en el que también se solicitaba la suspensión del lanzamiento.