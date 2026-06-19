Muere un hombre en Quinto (Zaragoza) tras volcar la grúa en la que trabajaba
El suceso ha tenido lugar sobre las 20.00 horas
Aragón ha sumado este viernes una nueva víctima a su lista negra de fallecidos por accidente laboral.
Según ha comunicado la Diputación de Zaragoza, un hombre ha muerto esta tarde en un accidente en la localidad de Quinto, en la provincia de Zaragoza, tras volcarse la grúa en la que trabajaba.
Los bomberos de la DPZ han recibido el aviso en torno a las 20.00 horas y hasta el lugar del accidente se ha trasladado una dotación del parque provincial de Quinto, que han ayudado a la policía judicial a recuperar el cuerpo de la víctima.
En el operativo también ha participado Guardia Civil y 061.
El último accidente laboral en Aragón tuvo lugar hace una semana, cuando un hombre de 62 años y vecino de Argavieso (Huesca), falleció tras caer desde unos 10 metros de altura del tejado de su propia nave agrícola. Se encontraba reparando la estructura.
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso de conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Adiós a la primera pizzería italiana que abrió en Zaragoza tras 57 años de tradición: 'Sería excelente que alguien siguiera
- Lalo Arantegui: "Ander Herrera está en el punto que queremos que esté y Jesús Vallejo, a día de hoy, no es ninguna opción"
- El expresidente del CD Tudelano detenido por amaños de partidos renuncia al gimnasio de Illueca
- Al menos 15 trenes parados y miles de viajeros afectados: la línea del AVE de Madrid-Zaragoza-Barcelona, cortada por un incendio
- Carla Leite, exjugadora del Casademont Zaragoza, hace historia en la WNBA con un récord de precocidad
- El Sabadell no dará ninguna facilidad al Real Zaragoza con Diego Fuoli: de 350.000 a 800.000 euros de cláusula
- El paso de los trenes, nuevo desafío para las obras del Portillo en Zaragoza: habrá una parte en la que solo se podrá trabajar de madrugada