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Muere un hombre en Quinto (Zaragoza) tras volcar la grúa en la que trabajaba

El suceso ha tenido lugar sobre las 20.00 horas

Intervención de los bomberos de la DPZ en el accidente de Quinto, este viernes.

Intervención de los bomberos de la DPZ en el accidente de Quinto, este viernes. / DPZ

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Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Aragón ha sumado este viernes una nueva víctima a su lista negra de fallecidos por accidente laboral.

Según ha comunicado la Diputación de Zaragoza, un hombre ha muerto esta tarde en un accidente en la localidad de Quinto, en la provincia de Zaragoza, tras volcarse la grúa en la que trabajaba.

Los bomberos de la DPZ han recibido el aviso en torno a las 20.00 horas y hasta el lugar del accidente se ha trasladado una dotación del parque provincial de Quinto, que han ayudado a la policía judicial a recuperar el cuerpo de la víctima.

En el operativo también ha participado Guardia Civil y 061.

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El último accidente laboral en Aragón tuvo lugar hace una semana, cuando un hombre de 62 años y vecino de Argavieso (Huesca), falleció tras caer desde unos 10 metros de altura del tejado de su propia nave agrícola. Se encontraba reparando la estructura.

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