Siniestralidad vial
Un muerto y un herido grave en un accidente de tráfico en Castel de Cabra
El siniestro ha tenido lugar a las 16.30 horas en la N-211
Un hombre ha muerto este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la N-211, a la altura del término municipal de Castel de Cabra (Teruel). En el siniestro mortal, que ha tenido lugar a las 16.30 horas, también ha resultado herido el ocupante de otro vehículo y a ambos han tenido que excarcelarles los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT). Un acompañante de uno de ellos ha resultado ileso y ha podido salir por sus propios medios.
Posteriormente, los bomberos han realizado labores de prevención de riesgos para garantizar la seguridad en la zona. En la intervención han participado tres bomberos y un oficial de la DPT, en colaboración con la Guardia Civil y los servicios sanitarios. El aviso ha tenido lugar sobre las 16.30 horas.
Los últimos fallecimientos que se registraron en las carreteras aragonesas tuvieron lugar a principios de este mismo mes de junio, en una jornada fatídica del día 2 en la que fallecieron seis personas en dos accidentes que apenas se llevaron una diferencia de apenas siete horas. Fueron dos siniestros muy similares por la forma en la que se produjeron ya que en ambos casos se vieron involucrados un camión y una furgoneta.
A las 08.45 horas murieron tres vecinos de Mequinenza de 57, 65 y 75 años tras una colisión frontolateral con un camión en la A-1223 mientras que a las 15.00 horas murieron un hombre de 47 años, una joven de 17 y un bebé de 4 meses tras una colisión frontal con otro camión en la N-122.
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