Poder Judicial
Un 25% de los jueces penalistas de la Audiencia de Zaragoza se jubilan en las próximas semanas
Tres de los doce magistrados de la jurisdicción penal van a colgar la toga
La Audiencia Provincial de Zaragoza se enfrenta en las próximas semanas a un cambio sideral de rostros en sus salas de vistas. Porque tres magistrados de la jurisdicción penal apuran sus últimos días de trabajo antes de colgar la toga con motivo de la jubilación. Es el caso de Mauricio Murillo, Nicolasa García Roncero y Pilar Lahoz, de tal forma que próximamente se van a jubilar el 25% de los jueces que hoy en día ocupan alguna de las 12 plazas asignadas a la Sección Primera, a la Sección Tercera y a la Sección Sexta.
En estos momentos, Nicolasa García Roncero ejerce como presidenta de la Sección Tercera, un cargo que asumió hace un año tras la jubilación de su compañero José Ruiz Ramo. De la Sección Sexta es presidente también otro de los magistrados que se van a jubilar en las próximas semanas, Mauricio Murillo, quien comparte tribunal con Pilar Lahoz, la tercera jueza que también va a colgar la toga próximamente.
Movimiento en la Audiencia
Una vez que se formalicen sus jubilaciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe cubrir esas tres vacantes, para lo cual se abre un proceso de presentación de candidaturas y de selección de los candidatos. Así ha ocurrido en los últimos años para restituir otras plazas que han ido quedando vacantes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya que desde el mes de septiembre de 2023 se han ido jubilando hasta seis magistrados, Esperanza de Pedro, Concepción Aldama, María José Gil Corredera, María del Milagro Rubio, José Ruiz Ramo y Francisco Picazo, a quienes han relevado sus compañeros María José Alejandre, Natividad Rapún, Eduardo López Causapé, Mercedes Terrer, José Ignacio Martínez y Antonio Robledo, respectivamente.
Se da la coincidencia de que los últimos seis jueces que han llegado a la Audiencia Provincial de Zaragoza lo han hecho desde los antiguos Juzgados de Instrucción, ahora denominados Secciones de Instrucción del Tribunal de Instancia.
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