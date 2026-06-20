Condenado por tráfico de drogas el líder de los DDP en Zaragoza solo 14 días después de su detención

El líder de los Dominican Don´t Play, Joselito J. R., permanece encarcelado desde hace dos semanas tras el golpe que la Brigada de Información asestó al coro que él mismo dirige en Zaragoza. Pero, solo 14 días después de su ingreso en la cárcel de Zuera, este joven de 22 años a quien también se conoce como Kilates ha vuelto este viernes a los Juzgados aunque nada tiene que ver su visita a la Ciudad de la Justicia con su reciente detención. Y es que lo ha hecho para aceptar una condena de un año de prisión, ya que el 13 de diciembre de 2024 fue sorprendido con 103 gramos de cannabis a bordo de un patinete eléctrico con el que circulaba por la calle León XIII. Es una cantidad de droga por la que deberá abonar una multa de 1.500 euros.

Así lo han acordado el ministerio fiscal y su abogado defensor, Carlos Estremera, en una vista celebrada a las 10.15 horas en la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuyo titular, la magistrada María José Gil Lázaro, ha acordado la suspensión de la condena durante tres años a cambio de no delinquir. En estos momentos, de hecho, Joselito J. R. permanece preventivo en el centro de penitenciario, tal y como lo acordó el pasado jueves, 4 de junio, el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción.

Sentencia de conformidad

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de dos años de cárcel por un delito de tráfico de drogas, aunque la condena se ha reducido a la mitad al reconocer Joselito J. R. los hechos imputados. De esta forma ha mostrado su conformidad al escrito de acusación formulado por el ministerio público, en el cual se expone que una patrulla de la Policía Local le dio el alto al observarle a bordo de un patinete eléctrico sin el casco. Y fue él mismo quien les entregó una bolsa de plástico con 103 gramos de cannabis, "que tenía previsto distribuir entre terceros".

Sobre el papel de Joselito como líder de los Dominican Don`t Play en Zaragoza, precisamente, la Brigada de Información sostiene que el tráfico de drogas es "una de sus especialidades". En el informe, los investigadores manifiestan que sus "múltiples detenciones" han provocado que haya "perfeccionado" el método para distribuir la droga. Y exponen que su función es de "dirección" y "coordinación" en estas labores, ya que una de las vías de financiación de la banda es el tráfico de drogas.