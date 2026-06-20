La Policía detecta una nueva banda latina en Zaragoza

Los Dominican Don`t Play (DDP) y los Black Panther (BP) son las dos principales bandas latinas que desde hace años están asentadas en Zaragoza. Pero, en los últimos años, les había surgido un nuevo competidor: los Trinitarios. Y, desde finales del año pasado, la Brigada Regional de Información ha venido detectando a un nuevo adversario: los Blue Demons. Se trata de una banda latina de "reciente creación" en la ciudad que se puede encuadrar dentro de los Crips, una organización que enraiza en la ciudad norteamericana de Los Ángeles. En Zaragoza, por ejemplo, sus integrantes se han dejado ver en Las Delicias, precisamente, un barrio que había quedado desierto de bandas latinas con la desarticulación de los Black Panther en el mes de junio de 2024.

Junto a los Dominican Don`t Play, los Blue Demons compartían "hasta hace poco" parte de este territorio, aunque se han registrado "algunas desavenencias" entre ambos grupos. Son unas diferencias que han propiciado "varios enfrentamientos" con armas blancas, tal y como sucedió el 19 de diciembre de 2025 con una reyerta a machetazos en el parque Delicias, la cual continuó en las calles Terminillo y Montañés. En total, fueron detenidos siete individuos al mismo tiempo que resultaron heridos dos menores de edad vinculados a los DDP.

En esos momentos, el barrio de Las Delicias se había convertido en un territorio exclusivo de los Dominican Dont`t Play después de que los panteras fueran noqueados hace justo ahora dos años. Solo un año antes, en el mes de junio de 2023, la Brigada Regional de Información abortó "un intento de formación" de un coro de los Trinitarios, cuyos miembros mantuvieron varios altercados con los DDP: una riña a la salida de la Sala Garden y y otra con varios disparos por arma de fuego que tramitó la comisaría de Actur-Rey Fernando. En aquella operación, la Policía detuvo a sus tres cabecillas al descubrir que su radio de acción se había centrado en el Gancho.